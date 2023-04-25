東京旅遊｜東京迪士尼7月推40周年夏季活動 Baymax濕身巡遊/新Duffy and Friends周邊+活動

今年適逢東京迪士尼40周年，樂園推出不同慶祝活動。由7月4日至9月6日起，東京迪士尼將舉行夏天濕身企劃，多個機動遊戲將會「加濕」，務求令大家玩到全身濕透。更有全新Baymax濕身巡遊及Duffy and Friends周邊與活動，迪士尼fans絕對不能錯過！

多個遊樂設施「加濕」 巡遊新增 Baymax 花車 東京迪士尼樂園以「夏のびしょ濡れ」為主題，推出一系列夏季限定活動，務求令一眾遊客玩到全身濕透。其中人氣機動遊戲Splash Mountain，將會增加噴水裝置加大水力；Toontown亦會增設濕身區。而今年夏季的巡遊將新增Baymax主題花車，途中更會噴水。巡遊時長30分鐘，一日共有3次。 而東京迪士尼海洋事隔4年，將再次推出夏日特別版的「水上逗趣船」，乘上自動駕駛的船，穿梭在漩渦、瀑布、間歇泉之間。途中更會不時噴水，猶如闖入水上迷宮。

Duffy 家族齊人登陸 Harbour Show 必買新周邊 + 新商品 Duffy粉絲請注意！東京迪士尼海洋將推出全新Duffy and Friends節目，Duffy家族7位成員將首次齊人登上Harbour Show舞台，其中Cookie Ann、Olu Mel及Linabell更是首度亮場！表演時長10分鐘，每天更只有一場，絕對是萬勿錯過！ 除此之外，由7月4日起，東京迪士尼海洋餐廳「Cape Cod Cook-Off」，將上演全新的舞台表演「Duffy and Friends的奇妙友誼」，由Duffy家族7人主演。故事描述了達他們如何聯手舉辦派對，並加深他們的友誼。