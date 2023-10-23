東京旅遊｜東京雨天親子遊推介「SMALL WORLDS TOKYO 」 全球最大迷你世界/重現動漫名場面

去旅行，最怕天氣不似預期，尤其是帶住小朋友更覺份外掃興。無奈7至10月都是日本的颱風季，若然不幸遇上雨天也不用愁，其實東京都內有好多適合親子遊的室內景點，推介世界最大迷你模型世界「SMALL WORLDS TOKYO」，無懼風吹雨打，大人細路都啱玩！

別以為微縮世界一定小兒科，所有模型均以1:80比例製作，每一棟建築造景都超逼真細緻，連細節位也不放過。現場燈光會模仿日夜轉變，每隔15分鐘日夜交替，風景截然不同。更結合最新科技，打造出「會動的」迷你模型世界，汽車、火車、 摩天輪全部自動駕駛，更暗藏大量活動機關，只要按下四處設置的按鈕，街景內的霓虹招牌、旋轉木馬等便會動起來，甚至還有飛機升降、火箭發射升空。

位於台場有明區域的「SMALL WORLDS TOKYO 」，2020年開館，佔地廣達8,000平方米，乃世界最大規模的室內迷你模型主題樂園。佔地3層，分為太空中心區、世界小鎮區、關西國際機場等6大展示區域。

東京親子遊｜重現EVA 、美少女戰士經典名場

SMALL WORLDS更特別加入日本動漫元素：「美少女戰士」區域，重現漫畫中90年代的麻布十番街景，以及水晶打造的未來世界「Crystal‧Tokyo」， 街上更可找到漫畫中的主角人偶，像其中一棟大廈天台，就有對望中的Sailor Moon與禮服蒙面俠。重頭是「新世紀福音戰士第3新東京市」和「新世紀福音戰士格納庫」，前者完整複製被使徒襲擊的「第3新東京市」；後者則可一睹各EVA機從發射台彈射出動的經典名場景，動漫迷都看得好感動！

東京親子遊｜「真人」入住迷你世界

細心睇，更會發現街景中的迷你人偶，擺位都很有故事性，連動作、神態都栩栩如生，原來很多都是「真人」——參觀者的複製人偶！顧客可透過現場的3D掃描機，製作自己的迷你人偶，購買「住民權」便可將自己的人偶放進模型世界中成為居民，但只限一年居留，無得移民「長住」。