東京旅遊｜涉谷PARCO 6大必逛合集！ 首間任天堂專門店/Pokemon+JUMP旗艦店

1973年創立的澀谷PARCO， 一直是東京街頭時尚和流行文化的指標。疫情前閉館3年改裝，連地庫樓高9層的新店，以「原石の集積」為概念，打造成螺旋狀的特色建築。集結193個最當時得令的品牌，包括日本首家「任天堂」旗艦店、THE NORTH FACE全球首間度身訂製概念店、首家COMME des GARCONS Girl，還有戶外服飾專區、動漫專區等等，附設展館和劇院，堪稱「獨一無二的次世代商場」，即睇6大必逛。

螺旋狀的建築，以原石堆積為概念，集合當今日本最人氣的品牌。

日本首間任天堂官方專門店，分為《Super Mario》、《薩爾達傳說》、《動物森友會》及《漆彈大作戰Splatoon》4區。巨型人偶打卡位眾多，任天堂限定商品應有盡有，還有「Switch遊戲機專區」，逛累了可以打場電動relax一下，人潮多過迪士尼！

《週刊少年Jump》最新專門店，門口有巨型等身路飛和悟空雕像迎賓！集合海賊王與其他人氣動漫周邊， 包括《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《SLAM DUNK》等等，還有大量澀谷店限定精品。

任天堂對面便是Pokemon專門店，齊集歷代Pokemon周邊精品，限定商品包括與知名插畫家Number-D聯乘的塗鴉比卡超，以及與施華洛世奇合作的水晶系列「CRYSTAL STONE。

源自加州、首次登陸日本的潮流名店，集結Nike、THE NORTH FACE 、STUSSY 等大牌，經常跟Marvel Studios、《ONE PIECE》、《進擊的巨人》等日本或美國人氣動漫聯乘，還有大量限量版服飾發售。

涉谷 必逛｜5. THE NORTH FACE LAB

全球首間Order made系列「141 CUSTOM」的新型態概念店，先挑選喜歡的顏色，再進到實驗室測量尺寸，即能度身訂製自己專屬的Jacket，製作時間約一個月。

地址：渋谷PARCO 2/F

官方網站

涉谷 必逛｜6. COMME des GARCONS Girl

全球首發GARCONS副線GIRL系列，繼承大膽剪裁，再融合女性獨有的柔美氣息。店內以少女心的粉色與波點圖案裝飾，限定販售與Disney、CDG、Lewis Leathers 等品牌的聯乘系列。

地址：渋谷PARCO 2/F

官方網站