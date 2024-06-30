東京旅遊｜澀谷綠洲 「宮下公園」即睇3大Check point 330公尺空中公園/藤原浩星巴克

夾在澀谷與原宿之間，人來人往的鐵道線旁邊，竟藏着330公尺長的公園！原為東京首座空中花園的「宮下公園」，一度荒廢成街頭塗鴉聚集的三不管圍城。多得東京奧運，2020年重新整修，煥然一新成集合公園、商場、美食及酒店於一身的「RAYARD MIYASHITA PARK」，既有時尚名店，又有萬呎公園，堪稱澀谷綠洲，即睇3大Check point！ 文、圖：戴保倫

330 公尺空中公園 全名「RAYARD MIYASHITA PARK」的宮下公園，樓高4層，分為南街區及北街區。焦點是頂層連接南北兩區、超過1萬平方公尺的空中綠廊道，園內空間寬敞，鋪青疊翠，春色滿園，更設有滑板場、攀石牆及多功能沙地運動場，還有大量休憩設施和Cafe餐車，成為附近上班族午後偷閒，或旅客購物途中的最佳休息站。居高臨下，可以悠閒地俯瞰澀谷鬧市的繁忙街道，風景媲美八公十字路口。

潮店一網打盡 佔據3層的購物商場，網羅90多個時尚品牌，包括LOUIS VUITTON全球首間男士旗艦店、首次引進Unisex系列的PRADA、與Nike聯乘的日本知名滑板店「Instant Skateboards」、吉卜力服飾雜貨品牌GBL等等。南區2樓還有多家著名戶外品牌，包括日版North Face、adidas旗艦店等。推薦人氣山系品牌「and wander」，創辦人池內啟太與森美穗子，曾擔任ISSEY MIYAKE設計師和採購，將時裝美感結合機能山系服，一手帶起城市山系熱潮，被受時尚界推崇。