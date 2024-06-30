熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-30 18:00:00

東京旅遊｜澀谷綠洲 「宮下公園」即睇3大Check point 330公尺空中公園/藤原浩星巴克

分享：
東京旅遊｜澀谷綠洲 「宮下公園」即睇3大Check point 330公尺空中公園/藤原浩星巴克

東京旅遊｜澀谷綠洲 「宮下公園」即睇3大Check point 330公尺空中公園/藤原浩星巴克

夾在澀谷與原宿之間，人來人往的鐵道線旁邊，竟藏着330公尺長的公園！原為東京首座空中花園的「宮下公園」，一度荒廢成街頭塗鴉聚集的三不管圍城。多得東京奧運，2020年重新整修，煥然一新成集合公園、商場、美食及酒店於一身的「RAYARD MIYASHITA PARK」，既有時尚名店，又有萬呎公園，堪稱澀谷綠洲，即睇3Check point

文、圖：戴保倫

330公尺空中公園

全名「RAYARD MIYASHITA PARK」的宮下公園，樓高4層，分為南街區及北街區。焦點是頂層連接南北兩區、超過1萬平方公尺的空中綠廊道，園內空間寬敞，鋪青疊翠，春色滿園，更設有滑板場、攀石牆及多功能沙地運動場，還有大量休憩設施和Cafe餐車，成為附近上班族午後偷閒，或旅客購物途中的最佳休息站。居高臨下，可以悠閒地俯瞰澀谷鬧市的繁忙街道，風景媲美八公十字路口。

Ad Block
樓高4層的城市綠洲，坐落澀谷鬧市的黃金地段，建築本身已很美。 頂層的空中花園，面積超過1萬平方公尺，春色滿園，成為最佳休息站。 園內有不少打卡位，圖為以澀谷著名地標「忠犬八公像」為主題的雕像。 由藤原浩監修的「STARBUCKS」位於空中公園，以美式加油站為概念設計。

潮店一網打盡

佔據3層的購物商場，網羅90多個時尚品牌，包括LOUIS VUITTON全球首間男士旗艦店、首次引進Unisex系列PRADA、與Nike聯乘的日本知名滑板店「Instant Skateboards」、吉卜力服飾雜貨品牌GBL等等。南區2樓還有多家著名戶外品牌，包括日版North Faceadidas旗艦店等。推薦人氣山系品牌「and wander」，創辦人池內啟太與森美穗子曾擔任ISSEY MIYAKE設計師和採購，將時裝美感結合機能山系服，一手帶起城市山系熱潮，被受時尚界推崇。

為紀念《多啦A夢》連載50週年，園內置有11個多啦A夢角色銅像。 南區2樓網羅多家著名戶外品牌，包括日版North Face。

藤原浩星巴克

逛累了，可以回到空中公園，有藤原浩打造、只此一家的「STARBUCKS」。純白色貨櫃屋外觀，咖啡飄香，以美式加油站為概念設計，擁有開闊的咖啡空間和戶外庭園。焦點是有售藤原浩品牌FRGMT x STARBUCKS的聯名限定商品，全黑色設計，很多都每人限購一件。

宮下公園
地址：東京都渋谷区渋谷1-26 東京都渋谷区神宮前 6-20 
網址
交通：JR 山手線「渋谷」站八公出口，步行約7分鐘。

Ad Block
由藤原浩監修的「STARBUCKS」位於空中公園，以美式加油站為概念設計。 專櫃有售藤原浩品牌FRGMT x STARBUCKS的聯名限定商品。咖啡杯￥4,070
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受