東京旅遊｜盤點台場4個新舊親子必玩 卡丁車/便便館/動漫主題店

距離東京車站半小時車程的「台場」，不止是Y2K年代的日劇聖地，也是東京著名的親子遊Hot spot。區內大型商場林立，室內主題館更加數之不盡，除了地標式的獨角獸高達立像、SEGA室內遊戲樂園JOYPOLIS、LEGOLAND Discovery Center 等等。最新加入還有電動賽車場、便便博物館，以及大量動漫主題商店，無論小孩放電，抑或雨天備案都一流！

日本最大電動賽車場： CITY CIRCUIT TOKYO BAY

最新親子玩樂，是2023年底開幕的電動賽車場「CITY CIRCUIT TOKYO BAY」，坐落台場摩天輪Pallet Town舊址，佔地逾10萬平方呎，現為東京都內唯一，兼日本規模最大的都市型賽車場。由「全日本賽車冠軍賽」的賽車製造商TOM’S營運，設有400米長的室外賽道，以及70米長的室內賽道。使用電力驅動的EV卡丁賽車，時速最高可達50公里，正在不用車牌就玩得。

專為小朋友而設的EV卡丁車，在室內賽道LIGHTNING TRACK行駛，工作人員可根據小朋友的程度，透過遙控器調節速度，晚上還有光雕投影效果，氣氛超high。另有雙人座卡丁車，父母可和小朋友一齊落場，體驗室外賽道奔馳髮夾彎的快感！

地址：東京都江東区青海1丁目3-12

收費：兒童 室内電動車￥2,000/5分鐘、雙人 室外電動車 ￥3,500/7分鐘

網址：https://city-circuit.com/

交通：百合海鷗號「青海站」直達；臨海線「東京テレポート駅」徒歩3分鐘。