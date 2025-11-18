東京旅遊｜盤點台場4個新舊親子必玩 卡丁車/便便館/動漫主題店

距離東京車站半小時車程的「台場」，不止是Y2K年代的日劇聖地，也是東京著名的親子遊Hot spot。區內大型商場林立，室內主題館更加數之不盡，除了地標式的獨角獸高達立像、SEGA室內遊戲樂園JOYPOLIS、LEGOLAND Discovery Center 等等。最新加入還有電動賽車場、便便博物館，以及大量動漫主題商店，無論小孩放電，抑或雨天備案都一流！
文、圖：戴保倫
日本最大電動賽車場：CITY CIRCUIT TOKYO BAY
最新親子玩樂，是2023年底開幕的電動賽車場「CITY CIRCUIT TOKYO BAY」，坐落台場摩天輪Pallet Town舊址，佔地逾10萬平方呎，現為東京都內唯一，兼日本規模最大的都市型賽車場。由「全日本賽車冠軍賽」的賽車製造商TOM’S營運，設有400米長的室外賽道，以及70米長的室內賽道。使用電力驅動的EV卡丁賽車，時速最高可達50公里，正在不用車牌就玩得。
專為小朋友而設的EV卡丁車，在室內賽道LIGHTNING TRACK行駛，工作人員可根據小朋友的程度，透過遙控器調節速度，晚上還有光雕投影效果，氣氛超high。另有雙人座卡丁車，父母可和小朋友一齊落場，體驗室外賽道奔馳髮夾彎的快感！
地址：東京都江東区青海1丁目3-12
收費：兒童 室内電動車￥2,000/5分鐘、雙人 室外電動車 ￥3,500/7分鐘
網址：https://city-circuit.com/
交通：百合海鷗號「青海站」直達；臨海線「東京テレポート駅」徒歩3分鐘。
便便博物館：UNKO MUSEUM TOKYO
轉到室內，有世界首個以「便便」為主題的體驗型博物館「UNKO MUSEUM TOKYO」。位於高達商場「台場DiverCity」內，入場後，每人先選一個馬桶坐下，大喊一聲：「UNKO」(日文大便咁解)，即跌出專屬你的彩色便便。全館將原本又髒又臭的大便，變成色彩繽紛的可愛佈置，像全館最受歡迎的便便波波池、便便鏡房、便便霓虹招牌等。還有大量互動遊戲，如便便鬥大聲、便便射龍門等。附設紀念品店，專售玩味又可愛的便便精品。將「禁忌」變得「有趣」起來，無論大人、小朋友都玩得盡興。
地址：東京都江東區青海1-1-10 台場DiverCity Tokyo Plaza 2F
門票：成人￥2,000、中高生￥1,500、小童￥1,100
網址：https://unkomuseum.com/tokyo
交通：百合海鷗號「台場駅」徒步5分鐘。
全球首家未來百貨：Doraemon future department store
Diver City不止便便博物館，還集合高達專門店、One Piece等大量動漫店，儼如Characters主題商場。其中2樓有全球首家哆啦A夢未來百貨公司「Doraemon future department store」，重現漫畫中22世紀訂購道具的「未來百貨公司」。主打各式各樣的限定或聯乘商品，還有大雄的房間、隨意門、竹蜻蜓等經典場景任你影，超好打卡！
地址：Diver City Tokyo Plaza 2F
網址：https://mirai.dora-world.com/
東京最大：Hello Kitty Japan
哆啦A夢隔壁，還有東京最大的Hello Kitty專門店，最新最齊的Kitty商品全集合，更附設輕食店，有售Kitty造型的冬甩、人形燒，以及雞蛋哥造型的雞蛋糕。
地址：Diver City Tokyo Plaza 2F
網址：www.sanrio.co.jp/