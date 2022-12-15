東京旅遊｜直擊東京最大聖誕市集日比谷公園 入場即送紀念馬克杯 嘆盡18檔啤酒美食

還有十日就到聖誕節，東京市內已有不少慶祝活動，四處都亮起燦爛燈飾，更有數之不盡的聖誕樹，加上開關後擁現的各地旅客，整個城市普天同慶，熱鬧到極，洋溢著浪漫又溫馨的聖誕氣氛。如果今年十二月有機會來東京旅遊，千萬不要錯過全東京最大的聖誕市集——日比谷公園Christmas Market！

東京最大！日比谷公園聖誕市集

日比谷公園聖誕市集由2015年開始舉辦，全東京最大，以德國童話小鎮塞芬(Seiffen)的傳統聖誕市集為藍本，場內合共有37檔聖誕特式雜貨和熟食攤檔，掛滿閃亮的聖誕裝飾，並選址在公園舉辦，似足傳統歐洲聖誕市集！入場遊樂需要收費，平日每位¥1000，周末每位¥1200，由於現場人頭湧湧，建議香港旅客到場前預先在網上預訂好門票，確保能夠順利入場。

進場後可獲一隻印有Tokyo Christmas Market 2022的馬克杯，可以在市集內購買飲品的時候使用，亦可帶走做紀念。說到全場最亮眼的打卡位，一定是位於正門入口的14米高巨形聖誕金字塔，聖誕金字塔是德國塞芬當地聖誕市集的地標，東京這個則同樣由德國製造，共有六層高，每層放著不同國藉的木製公仔，隨著燈飾和音樂旋轉起舞，充滿歐陸聖誕特色。