東京旅遊｜直擊東京最大聖誕市集日比谷公園 入場即送紀念馬克杯 嘆盡18檔啤酒美食

還有十日就到聖誕節，東京市內已有不少慶祝活動，四處都亮起燦爛燈飾，更有數之不盡的聖誕樹，加上開關後擁現的各地旅客，整個城市普天同慶，熱鬧到極，洋溢著浪漫又溫馨的聖誕氣氛。如果今年十二月有機會來東京旅遊，千萬不要錯過全東京最大的聖誕市集——日比谷公園Christmas Market！
東京最大！日比谷公園聖誕市集
日比谷公園聖誕市集由2015年開始舉辦，全東京最大，以德國童話小鎮塞芬(Seiffen)的傳統聖誕市集為藍本，場內合共有37檔聖誕特式雜貨和熟食攤檔，掛滿閃亮的聖誕裝飾，並選址在公園舉辦，似足傳統歐洲聖誕市集！入場遊樂需要收費，平日每位¥1000，周末每位¥1200，由於現場人頭湧湧，建議香港旅客到場前預先在網上預訂好門票，確保能夠順利入場。
進場後可獲一隻印有Tokyo Christmas Market 2022的馬克杯，可以在市集內購買飲品的時候使用，亦可帶走做紀念。說到全場最亮眼的打卡位，一定是位於正門入口的14米高巨形聖誕金字塔，聖誕金字塔是德國塞芬當地聖誕市集的地標，東京這個則同樣由德國製造，共有六層高，每層放著不同國藉的木製公仔，隨著燈飾和音樂旋轉起舞，充滿歐陸聖誕特色。
買手信+嘆盡18檔啤酒美食
聖誕特式雜貨方面，店舖為客人搜羅來自全球各地精品，以手工製品為主，包括俄羅斯套娃、玻璃工藝品、胡桃夹子、聖誕裝飾等等，全部值得收藏，非常適合買回香港做手信。掃完貨，一於去熟食檔買點食物補充體力，場內設有堂食位置，可以坐下來慢慢嘆！
食物大部分同樣是德國傳統美食，如熱辣辣的德國香腸、冰凍爽口的啤酒、聖誕必備熱紅酒等，另外亦有人氣的即製可麗餅、現場烘焗果仁以及烤牛肉。現場最受歡迎是Lindt瑞士蓮朱古力的檔攤，除了賣招牌朱古力，還有用自家產品製作的熱朱古力，坊間少見，因此大排長龍，有興趣的話不容錯過！
即睇日比谷公園聖誕市集有咩食！
日比谷公園Christmas Market詳情
- 日期：2022/12/09-2022/12/25
- 時間：11:00AM-10PM
- 官方網頁：https://tokyochristmas.net/
- 購票網址：https://www.kkday.com/zh-tw/product/123906
鳴謝：HK Express