東京旅遊｜突發開賣！ KKday開放東京哈利波特影城8月門票 玩齊霍格華茲大廳、斜角巷、9¾月台【內附門票詳情】

日本東京華納兄弟哈利波特影城是繼倫敦之後亞洲地區首個哈利波特影城，日前開幕已掀起搶票熱潮，世界各地遊客也紛紛湧至，一票難求，如果有打算到東京華納兄弟哈利波特影城遊玩，記得及早買票。影城設有電影中的各個人氣場景，包括霍格華茲大廳、斜角巷和9¾號月台和霍格華茲特快列車，在現場感受最優秀的電影製作人精心打造的精彩場景所帶來的震撼。