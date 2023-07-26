東京旅遊｜突發開賣！ KKday開放東京哈利波特影城8月門票 玩齊霍格華茲大廳、斜角巷、9¾月台【內附門票詳情】

東京京哈利波特影城於6月開幕，吸引大批哈利波特粉絲朝聖！KKday現正開放東京華納兄弟哈利波特影城門票8月門票，可供預訂。8月有計劃到東京旅遊的你，一定不能錯過！。
日本東京華納兄弟哈利波特影城是繼倫敦之後亞洲地區首個哈利波特影城，日前開幕已掀起搶票熱潮，世界各地遊客也紛紛湧至，一票難求，如果有打算到東京華納兄弟哈利波特影城遊玩，記得及早買票。影城設有電影中的各個人氣場景，包括霍格華茲大廳、斜角巷和9¾號月台和霍格華茲特快列車，在現場感受最優秀的電影製作人精心打造的精彩場景所帶來的震撼。
場內有多項互動體驗活動，包括於綠幕下騎掃帚製作出影像、在霍格華茲縱橫交錯的樓梯迴廊中成為其中一張活生生的魔法肖像等。此外，全球最大哈利波特商店，分為14個區域，售賣逾7千種商品。
打卡推介：哈利波特列車、9¾ 月台、霍格華茲學院大廳、斜角巷、霍格華茲學生餐廳、葛來分多宿舍交誼廳、禁忌森林、坐上飛天掃把參加魁地奇比賽體驗、鄧不利多辦公室、魔藥學教室
【套票】東京華納兄弟哈利波特影城門票 + 東京地鐵24 小時票
KKday優惠: 成人HK$388/位 起；青年（12－17歲）HK$326/位 起；
兒童（4－11歲）HK$233/位 起 (產品價格會因應匯率浮動而改變)
【套票】東京華納兄弟哈利波特影城門票 + 東京銀座往返接駁巴士
KKday優惠: 成人HK$487/位 起；青年（12－17歲）HK$426/位 起；
兒童（4－11歲）HK$349/位 起 (產品價格會因應匯率浮動而改變)