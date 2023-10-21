東京旅遊｜露營友必去！ 盤點新宿2大Camping裝備店 樓高10層+7萬件露營用品任試

中秋一過、秋意漸濃，期待已久的露營季，又是時候開鑼！正在準備裝備的你，趁住日元匯率又創新低，不如飛轉日本入貨更划算，就在新宿鬧區便有兩間超大型的戶外運動用品店，各式用品應有盡有，選擇之多一天也買不完，最重要是買完還有退稅。 文、圖：戴保倫

新宿露營店｜ 10 層山系殿堂 第一間先來到「L-Breath 」，日本著名運動用品商VICTORIA的戶外用品專門店，在日本登山界無人不識。位於新宿站東南口的新宿店，佔據一整棟大樓，連地庫樓高10層，2022年底重新裝修後，加入更多時尚戶外潮牌，像snow peak、 karrimor、Marmot 、CHUMS、Colemon等大牌全部有齊 ，比以前更好逛！ 新宿露營店｜Camping達人主理 每層各有主題，重點是9樓的Camp floor，露營用品款式豐富，賣點是店員個個都是Camping達人，能提供專業的用家意見。而3樓的山岳専區，有齊各式登山鞋，並設有石卵斜坡給你試行，就連鞋墊都有專區，設置專業足底素描機，幫你挑選出最合適腳形的鞋墊，一句講晒就是專業！