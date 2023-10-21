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生活
2023-10-21 12:00:00

東京旅遊｜露營友必去！ 盤點新宿2大Camping裝備店 樓高10層+7萬件露營用品任試

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東京旅遊｜露營友必去！ 盤點新宿2大Camping裝備店 樓高10層+7萬件露營用品任試

東京旅遊｜露營友必去！ 盤點新宿2大Camping裝備店 樓高10層+7萬件露營用品任試

中秋一過、秋意漸濃，期待已久的露營季，又是時候開鑼！正在準備裝備的你，趁住日元匯率又創新低，不如飛轉日本入貨更划算，就在新宿鬧區便有兩間超大型的戶外運動用品店，各式用品應有盡有，選擇之多一天也買不完，最重要是買完還有退稅。 

文、圖：戴保倫

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新宿露營店｜10層山系殿堂

第一間先來到「L-Breath 」，日本著名運動用品商VICTORIA的戶外用品專門店，在日本登山界無人不識。位於新宿站東南口的新宿店，佔據一整棟大樓，連地庫樓高10層，2022年底重新裝修後，加入更多時尚戶外潮牌，像snow peak karrimorMarmot CHUMSColemon等大牌全部有齊 ，比以前更好逛！

新宿露營店｜Camping達人主理

每層各有主題，重點是9樓的Camp floor，露營用品款式豐富，賣點是店員個個都是Camping達人，能提供專業的用家意見。而3樓的山岳専區，有齊各式登山鞋，並設有石卵斜坡給你試行，就連鞋墊都有專區，設置專業足底素描機，幫你挑選出最合適腳形的鞋墊，一句講晒就是專業！ 

L-Breath連地庫樓高10層，在日本登山界無人不識。 9樓設有Camp floor，店員個個都是Camping達人。 3樓的山岳専區，有齊各式登山鞋，不時有減價優惠。

新宿露營店｜日本最大戶外用品店 

第二間是2022年新開幕，號稱日本最大的戶外用品店——Alpen TOKYO 」，座落新宿駅東口，連地庫樓高10層，面積超過13萬平方呎，網羅超過35萬件戶外商品，儼如運動主題樂園！每個樓層各有主題，裝潢陳設都加入特色設計，像1樓的籃球和田徑區，設計成跑道的地板，跟東京奧運主場館「新國立競技場」使用同款材質，買完鞋大可即場試跑；籃球區則鋪有NBA球場一樣的地板。

新宿露營店｜7萬件露營用品任試

真正焦點是佔據35樓的戶外及露營用品區，集合多達240個露營品牌，超過7萬款商品，並分成廚具「DINing」、寢具「SLEEPing」、照明「AKARI」、升火「TABIKI」等7大主題。其中「SOLO」專區，精選各式Ultralight的一人露營用品；「FOOD」食物區，更與本地食品商開發露營料理包。而snow Peak DODTHE NORTH FACE 等露營潮牌，商品之齊，連自家專門店都不及。 

所有Camping用品全部任摸任試，任你比較，甚至設有帳篷試搭專區，簡直是露營友的天堂！

Alpen TOKYO集合240個露營品牌，簡直是露營友的天堂！ 特設Camp界大熱的「SOLO」專區，網羅輕量型的Solo用品。 5樓的DOD專區，商品之齊，連自家專門店舖都不及。 單是睡袋都有一整面牆選擇，還可以即場試用。 田徑區的跑道地板，使用東京奧運主場館「新國立競技場」同款材質。
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