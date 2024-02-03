東京旅遊2024｜東京豐洲市場全新設施「千客萬來」2月開幕 24小時溫泉設施/逾百間餐廳進駐

自東京築地市場於2018年關閉後，被喻為「新一代築地」的豐洲市場，變成遊客必到景點之一。最近豐洲市場旁有一座全新的觀光設施—「千客萬來」，並將於2024年2月1日正式開幕。集合了美食、購物和溫泉，絕對是東京旅遊必去新景點！

「千客萬來」以「豐洲江戶前市場」為概念，設計成江戶時代的和式裝潢。分別設有「東京丰洲萬葉原俱樂部」的溫泉大樓及「豐洲場外江戶前」的飲食娛樂大樓。

「豐洲場外江戶前市場」有超過100間店舖，共三層樓高。商場的二樓直接連接臨海線的「市場前車站」（市場前駅），並分為「目利橫丁」和「豐洲大街」兩個區域。前者再現了江戶時代熱鬧的市場場景，後者則是以江戶時代被稱為「江戶美食四王」的「鰻魚、壽司、天婦羅、蕎麥麵」而聞名的餐廳區域。遊客可以在這裡品嚐到豐洲的特色美食，如壽司、新鮮海鮮和海鮮丼等。