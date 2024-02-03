東京旅遊2024｜東京豐洲市場全新設施「千客萬來」2月開幕 24小時溫泉設施/逾百間餐廳進駐

自東京築地市場於2018年關閉後，被喻為「新一代築地」的豐洲市場，變成遊客必到景點之一。最近豐洲市場旁有一座全新的觀光設施—「千客萬來」，並將於2024年2月1日正式開幕。集合了美食、購物和溫泉，絕對是東京旅遊必去新景點！
「千客萬來」以「豐洲江戶前市場」為概念，設計成江戶時代的和式裝潢。分別設有「東京丰洲萬葉原俱樂部」的溫泉大樓及「豐洲場外江戶前」的飲食娛樂大樓。
「豐洲場外江戶前市場」有超過100間店舖，共三層樓高。商場的二樓直接連接臨海線的「市場前車站」（市場前駅），並分為「目利橫丁」和「豐洲大街」兩個區域。前者再現了江戶時代熱鬧的市場場景，後者則是以江戶時代被稱為「江戶美食四王」的「鰻魚、壽司、天婦羅、蕎麥麵」而聞名的餐廳區域。遊客可以在這裡品嚐到豐洲的特色美食，如壽司、新鮮海鮮和海鮮丼等。
至於溫泉區，將提供24小時的溫泉服務和免費足湯。由具有25年歷史的萬葉俱樂部開發，使用來自箱根和湯河原的泉水，旨在讓旅客享受頂級的溫泉體驗。此外，該設施還將提供住宿服務，包括俯瞰東京灣的露天浴池、360度全景海濱觀景足浴花園、桑拿、岩盤浴和客房等設施。
豊洲 千客万来
開幕日期：2024年2月1日
地址：東京都江東区豊洲6-101-1
交通方式：乘坐百合海鷗線至「市場前駅」