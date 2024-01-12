東京熱門「日本百貨店」首次衝出日本 進駐銅鑼灣松本清 5款必買產品推介

東京熱門食品及雜貨精選店「日本百貨店」，最近首次衝出日本，進駐銅鑼灣松本清，店內有多個熱賣品牌，日本當地的TOP 5商品都一同跟著來港！「日本百貨店」的使命是「把錢花在讓日本變得更好的事情上」，以日本的製造文化傳承給未來為目標，「日本百貨店」即日起在松本清香港銅鑼灣旗艦店以「Shop in Shop」形式開業，店內有逾百款不同產品可供選購，一眾熱愛日本的香港人不要錯過！

日本最熱賣商品 TOP 5 ： 日本百貨店進駐松本清｜ ICHIBIKO 濃縮藍莓漿 草莓甜品專門店ICHIBIKO的人氣商品「濃縮藍莓漿」。含有大量粒粒藍莓碎，啖啖果肉感，以草莓作為秘密武器，感受藍莓的濃郁酸甜同時亦能品嚐到草莓的香甜，是一款奢華的果漿。一支「濃縮藍莓漿」可製成約10杯的藍莓牛奶，亦可依照個人喜好調整濃度，加入雪糕上、乳酪或沙冰內。

日本百貨店進駐松本清｜水果蛋白霜 使用日本國產清新多汁的水果，加入米粉和蛋白製成水果蛋白霜。入口即溶，酸酸甜甜的水果味道滿佈於口腔，是一種神秘的甜點。

日本百貨店進駐松本清｜薑蜜番薯乾 注重保留食材的風味和顏色，純手工製作、無添加番薯乾。使用宮崎縣產番薯，以自家製蜜糖精心調味。自家製蜜糖以日本國產原材料製成，甜度恰到好處，與番薯乾十分相配。

日本百貨店進駐松本清｜生柚子醬 使用大分縣產柚子皮和鹽製成的萬用調味料，只需在菜餚中添加一點點即可製作出帶有新鮮柚子香氣的菜餚。適合肉類菜餚、麵條以及火鍋調味品。

日本百貨店進駐松本清｜ TAMAYA LAB 櫻花型通心粉 櫻花形狀和罕見的國產甜菜顏色的可愛日本麵食。低溫乾燥而成的口感有嚼勁，煮沸後仍可保留輕微的櫻桃色，四季都可以保留到櫻花季節氣息，為不同菜餚點綴。

其他重點品牌介紹： 日本百貨店進駐松本清｜加藤萬 使用奈良產的蚊帳布料製成，並由京都的工匠一張一張染色的紗巾。具有優異的透氣性、吸水性、快乾性，越洗越柔軟。尺寸小巧，易於握在手中，不僅可用作抹布，亦可以當作毛巾或手帕。 日本百貨店進駐松本清｜ Aderia 「Aderia Retro」昭和復古系列 - 懷舊中帶有時尚氣息，充滿昭和風的可愛復古系列。外表雖然很復古，但產品均由現在的石塚硝子自家工場所生產。

日本百貨店進駐松本清｜貓珈 「貓咖啡」由岡山縣低咖啡因咖啡專賣店「KUROCAFE」生產。與眾不同的是，有多種混合風味可供選擇，性質較溫和順口，能嚐到正宗的苦味和香氣。部分營業額更會捐予日本公益法人動物基金會，有助於改善貓狗生活環境。 日本百貨店進駐松本清｜出雲 SPICE LAB. 出雲SPICE LAB.位於島根縣雲南市，透過香料解決地區農業問題。重新開墾荒廢農田，以種植薑、唐辛子等香料，並生產以香料製成的產品。出雲SPICE LAB.的飲料糖漿以在世界各地發現的香料為基礎，再與各種香料調製而成的手工傑作。可以自己喜歡的方式及濃度，自行加入梳打水、威士忌等原料調製成專屬飲料。