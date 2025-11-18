東京燒肉鼻祖Yakiniku Jumbo7周年 A5黑毛和牛饕宴2人同行1人免費

來自東京、被譽為日本燒肉變革第一人的燒肉名店Yakiniku Jumbo「焼肉ジャンボ」，發掘出多款頂級日本A5和牛稀有部位，配合師傅精湛的切割技巧，加上獨一無二的自家秘方燒肉醬汁而聞名。近日慶祝進軍香港7周年難得大搞優惠，全新「A5黑毛和牛饗宴」期間限定2人同行1人免費，多款招牌菜低至7折，更推$168兩小時任飲酒精飲品放題，吸引一眾燒肉控！

Yakiniku Jumbo香港店7年來一直保持跟日本總店一樣的燒肉體驗，累積了口碑。今次推出全新「A5黑毛和牛饗宴」，由廚師精選8款日本A5黑毛和牛矜貴稀有部位，特別挑選霜降度與油花豐腴的部位，包括肉眼、肩三角、上肩肉、腰脊蓋、牛板腱、牛小排、特上肩肉和牛柳，配合不同厚薄切法，讓客人嘗盡不同部位的質感和風味。

「A5黑毛和牛饗宴」原價$1,380/位，7周年期間可享「2人同行1人免費」優惠，平均只需$690/位。

嘗盡和牛最佳霜降肉品

其中霜降度最高的特上肩肉，被稱為和牛「最佳霜降部份」，屬於牛肩里脊肉的內側位置，每頭牛只能取得3至4公斤，十分珍貴，肉味濃厚肉質柔軟。又如牛小排，位於腰背部份，脂肪量豐富，而且分布均勻，有咬口感，肉味濃郁。至於肉眼，是牛肩上方位置，油脂細緻，肉質細嫩，是里脊肉中油脂分佈最完美的部分。

「A5黑毛和牛饗宴」更包括多款招牌菜前菜、沙律、特色冷麵、招牌辣牛肉湯以及甜品，套餐陣容豐富，原價$1,380/位。由即日起至12月31日，7周年期間可享「2人同行1人免費」優惠，平均只需$690/位，抵好多！

