東京美食懶人包｜實測東京築地4間必食小店 超高質魚生飯隱身小巷之中？新鮮生蠔/拖羅/人龍美食

遊客去東京旅行想食海鮮，第一時間定必會聯想到去築地市場！雖然築地市場裡面的海鮮批發早在2018年已經搬遷到豐洲市場，但築地市場的場外市場依然有近一百間餐廳小店，全部各有特色，至今仍然吸引世界各地的遊客到訪搵食。今次來到築地市場，我們就以價錢平、口碑好、記者試過質素好的標準，精選了4間人氣美食，各位下次去東京旅遊時不妨參考下。

東京築地場外市場美食｜「中原水產」新鮮生蠔 首先第一間要推介的是中原水產，舖頭設有立食區，方便遊客即場開餐。檔口擺放大量海產，除了大大粒的帆立貝、北寄貝外，當然還有新鮮生蠔，每隻650日圓，即是約35港元，在日本不是最便宜，但就一定比香港便宜，生蠔選用日本岩蠔，每隻都有手掌大小，肥美又肉厚，味道鮮甜， 一口吃不完。 中原水產

地址：東京都中央區築地4-16-2千社額棟

東京築地場外市場美食｜さかな屋高知家 与力水産 而「さかな屋高知家」的拖羅都相當有人氣，店內人頭擁擁，經乎每個遊客經過都一定會光顧。店舖主打由高知縣大月町直送的養殖吞拿魚，每日新鮮劏魚，並供應刺生、壽司、丼飯等，全部賣相也很吸引。記者點了一客大拖羅壽司，油脂飽滿，盛惠600日圓。 さかな屋高知家 与力水産

地址：東京都中央區築地4-16-2千社額棟

東京築地場外市場美食｜築地虎杖 魚河岸千両 築地市場入面有近17間專食丼飯的餐廳，間間都大排長龍，今次推介的這間就隱身在一條小巷之中，不細心留意就很容易會錯過。店舖每天早上8時開店，營業至下午3時，所以一大早已經有不少人在門口排隊等位。最有名氣的是用竹盤載住的上海鮮丼（3980日圓），入面有齊三款吞拿魚部位，另有海膽、三文魚子、虎蝦、帆立貝以及雜綿魚生，賣相和圖片100％相似，海鮮全部新鮮又高質！另外如果喜歡吃三文魚的話，一於試試吞拿魚丼（3400日圓）丼飯表面舖了赤身、中拖羅和大拖羅各兩片，還有一大球吞拿魚蓉，增添口感層次。 築地虎杖 魚河岸千両

地址：東京都中央區 築地 4-9-7 中富水産第一ビル 1F