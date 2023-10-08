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生活
2023-10-08 12:00:00

東京美食懶人包｜日本都有夜繽紛！ 盤點東京3大主題食街 舊香港主題/和服租借/24小時營業

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東京美食懶人包｜日本夜繽紛！盤點東京3大主題食街 舊香港主題/和服租借/24小時營業

東京美食懶人包｜日本夜繽紛！盤點東京3大主題食街 舊香港主題/和服租借/24小時營業

一場世紀役症，令全人類生活習慣天翻地覆地改變。酒吧餐廳結業、夜生活大減等問題，不止香港人獨有，連日本都同樣面對。要振興夜經濟，吸引食客「夜D返屋企」，日本的對策是，東京各個旺區開了多個主題美食街，將屋台、橫丁居酒屋美食通通集合室內，加上打卡主題裝潢，選擇眾多，氣氛又熱鬧，更無懼風吹雨打，部分甚至24小時營業，名副其實的夜繽紛！

文、圖：戴保倫

 

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東京主題食街｜渋谷横丁昭和屋台風+通宵營業

第一站是2020年開業的「渋谷横丁」，位於澀谷最新購物街「宮下公園MIYASHITA PARK」地下，全長100公尺，集合19家日本各縣市的特色食店，由北海道味噌拉麵，到仙台烤牛舌、大阪燒、高知鹽烤鏗魚等等一應俱全，食材都是當地直送，一次過便能吃盡全日本。場內裝潢以昭和屋台為主題，隨處可見燈籠和啤酒箱改裝的餐枱椅，氣氛熱鬧好打卡，更營業至凌晨5點，宵夜一流！

「渋谷横丁」全長100公尺，集合19家日本各縣名物食店。 渋谷横丁有戶外和室內區域，晚上成為附近上班族的熱鬧酒場。

東京主題食街｜浅草横町祭典主題+和服租借

第二站是位於淺草的「浅草横町」，以日本傳統祭典為主題的室內美食街。集合7家特色餐廳，函蓋串燒店、居酒屋、壽司店、鰻魚專賣店，甚至韓國料理俱備。空間雖然不大，但打卡位眾多，一出電梯即見繽紛的霓虹燈裝飾，到處都是提燈籠、摟金魚、風鈴、日本團扇、卡通面具等祭典元素。場內還有和服租借店，不時看到穿着浴衣的女生拍照，假日更有盂蘭盆舞等表演，節日氣氛超熱鬧。

隨處可見日本團扇、提燈籠等日本傳統祭典元素。 浅草横町集合7家特色餐廳，假日更有盂蘭盆舞等表演。 「浅草横町」以日本傳統祭典為主題的室內美食街。
Klook.com

東京主題食街｜新宿東口横丁舊香港主題+24小時營業

尾站來到新宿的「龍乃都美食街～新宿東口横丁 」，2022年底才開幕，連地庫佔地3層，以香港80年代的繁華街景為主題，隨處可見港式霓虹招牌、大紅燈籠、「李小龍」海報、巨型龍鳳裝飾等香港Icon，佈置超認真，不得不佩服日本人對舊香港的認識，身為香港人怎能不到現場朝聖？場內集合17間異國飲食店，由日式居酒屋，到韓國烤肉、泰國船麵、意大利pizza，甚至港式大牌檔小菜都應有盡有。24小時通宵營業，逢周未有DJ打碟，氣氛越夜越High

到處都是港式招牌、霓虹燈、大紅燈籠、街招等香港Icon，相當有心思。 「龍乃都美食街～新宿東口横丁 」，以80年代的香港街景為主題的室內美食街。
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