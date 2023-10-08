東京美食懶人包｜日本都有夜繽紛！ 盤點東京3大主題食街 舊香港主題/和服租借/24小時營業

一場世紀役症，令全人類生活習慣天翻地覆地改變。酒吧餐廳結業、夜生活大減等問題，不止香港人獨有，連日本都同樣面對。要振興夜經濟，吸引食客「夜D返屋企」，日本的對策是，東京各個旺區開了多個主題美食街，將屋台、橫丁居酒屋美食通通集合室內，加上打卡主題裝潢，選擇眾多，氣氛又熱鬧，更無懼風吹雨打，部分甚至24小時營業，名副其實的夜繽紛！ 文、圖：戴保倫

東京主題食街｜渋谷横丁 ： 昭和屋台風+通宵營業 第一站是2020年開業的「渋谷横丁」，位於澀谷最新購物街「宮下公園MIYASHITA PARK」地下，全長100公尺，集合19家日本各縣市的特色食店，由北海道味噌拉麵，到仙台烤牛舌、大阪燒、高知鹽烤鏗魚等等一應俱全，食材都是當地直送，一次過便能吃盡全日本。場內裝潢以昭和屋台為主題，隨處可見燈籠和啤酒箱改裝的餐枱椅，氣氛熱鬧好打卡，更營業至凌晨5點，宵夜一流！

東京主題食街｜浅草横町 ： 祭典主題+和服租借 第二站是位於淺草的「浅草横町」，以日本傳統祭典為主題的室內美食街。集合7家特色餐廳，函蓋串燒店、居酒屋、壽司店、鰻魚專賣店，甚至韓國料理俱備。空間雖然不大，但打卡位眾多，一出電梯即見繽紛的霓虹燈裝飾，到處都是提燈籠、摟金魚、風鈴、日本團扇、卡通面具等祭典元素。場內還有和服租借店，不時看到穿着浴衣的女生拍照，假日更有盂蘭盆舞等表演，節日氣氛超熱鬧。