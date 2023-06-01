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2023-06-01 17:36:03

東京美食懶人包｜東京魚生飯合集 平價海鮮丼/築地市場超邪惡海膽飯/日本白松露飯

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東京美食懶人包｜東京魚生飯合集 平價海鮮丼/築地市場超邪惡海膽飯/日本白松露飯

東京美食懶人包｜東京魚生飯合集 平價海鮮丼/築地市場超邪惡海膽飯/日本白松露飯

去東京旅行必食日本當地最新鮮的魚生刺生，除了壽司之外，舖上滿滿食材的魚生飯也是廣受大眾歡迎的日本美食！東京市內有不少有名氣的魚生飯餐廳，例如主打平民價錢的「江戸富士」、專賣豪華海膽丼飯的「鮨國」等等，通通各有特色，值得一試！

東京魚生飯推介｜築地市場超邪惡海膽飯

眾所周知，如果想在東京想品嚐最新鮮的食材，便一定要前往築地市場。「鮨國」位於東京築地裡面，主打海膽丼飯，店家特別挑選最時令的海膽，舖在溫熱的米飯上，海膽份量頗多，食起來鮮甜美味。另外餐牌上也有多種新鮮魚生飯，如海膽三文魚子飯、中拖羅海膽飯等等，由於店舖不大，因此經常大排長龍，想吃的話不妨早點去排隊吧！

鮨國
地址：東京都中央區築地4-14-15

築地市場鮨國(相片來源：instagram：tsukiji_sushikuni) 築地市場鮨國(相片來源：instagram：tsukiji_sushikuni)

東京魚生飯推介｜十番右京精緻迷你海鮮丼飯

「十番右京」位於惠比壽的巷子裡，專賣精緻高質的日本料理。招牌貨是迷你海鮮丼飯，用小碗載著壽司飯、海膽、三文魚子和生蛋黃，拌勻吃，鮮味之餘層次豐富。除此之外，也推介香港非常少見的日本白松露飯，一片片白松露鋪滿白飯，加上生蛋黃，入口香氣四溢！

十番右京
地址：東京都港區麻布十番2-8-8

十番右京(相片來源：instagram：choubelly) 十番右京(相片來源：instagram：choubelly) 十番右京(相片來源：instagram：choubelly)
Klook.com

東京魚生飯推介｜日本橋海鮮丼

很多人在外地旅遊找餐廳，都會參考google上的評分，而今次想推介的「つじ半」在google就獲得4.5/5高分，評價相當不錯。餐廳位於日本橋附近，餐牌非常簡單，只有四款海鮮飯，以價錢區分質素和等級。最受歡迎的是「特上丼飯」，齊集店家所有魚生食材，包括三文魚、海膽、蟹肉、三文魚子等等，隨丼飯附上一客鯛魚片刺身，整體非常豐富！

つじ半
地址：東京都中央區日本橋3-1-15久栄ビル1F

日本橋海鮮丼つじ半(相片來源：instagram：rach.eats)

東京魚生飯推介｜江戸富士

想一次過吃齊多種日本魚生？一於去「江戸富士」吧！店舖的招牌貨是江戸ふじバラ海鮮」，用上三文免、吞拿魚、魷魚、大蝦等多種魚生推積成一座「海鮮山」，份量超誇張！店舖價廉物美，CP值高，吸引不少人特意排隊光顧，大家記得要有等位的心理準備了！

江戸富士
地址：東京都文京區湯島2-7-7 光ビル 1F

江戸富士(相片來源：instagram：osushiga1bansuki)
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