東京美食懶人包｜東京魚生飯合集 平價海鮮丼/築地市場超邪惡海膽飯/日本白松露飯

去東京旅行必食日本當地最新鮮的魚生刺生，除了壽司之外，舖上滿滿食材的魚生飯也是廣受大眾歡迎的日本美食！東京市內有不少有名氣的魚生飯餐廳，例如主打平民價錢的「江戸富士」、專賣豪華海膽丼飯的「鮨國」等等，通通各有特色，值得一試！

東京魚生飯推介｜築地市場超邪惡海膽飯

眾所周知，如果想在東京想品嚐最新鮮的食材，便一定要前往築地市場。「鮨國」位於東京築地裡面，主打海膽丼飯，店家特別挑選最時令的海膽，舖在溫熱的米飯上，海膽份量頗多，食起來鮮甜美味。另外餐牌上也有多種新鮮魚生飯，如海膽三文魚子飯、中拖羅海膽飯等等，由於店舖不大，因此經常大排長龍，想吃的話不妨早點去排隊吧！



鮨國

地址：東京都中央區築地4-14-15