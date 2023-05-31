東京美食懶人包｜淺草地區必去餐廳推介 拉麵/泥鰍料理/天婦羅丼飯/抹茶蒙布朗

淺草必去淺草寺 · 雷門、淺草寺五重塔 · 淺草寺寶藏門等景點，不少遊客都喜歡在附近租借和服影靚相。淺草一帶歷史悠久，聚集了不少老字號餐廳，而近年更有很多新血加入，開了不少時髦的咖啡店，非常適合大家前往觀光！今次為各位精選了多間淺草必食餐廳，大家不妨參考下啦！

淺草美食｜超人氣抹茶蒙布朗甜筒

淺草附近有很多小吃，而這間甜品店所推出的抹茶蒙布朗甜筒，最近紅遍整個社交平台，不少日本foodie都有推介！店家先用香脆的甜筒載著蛋糕，再在表面擠上滿滿的抹茶粟子蓉，視覺效果非常澎湃！味道入口有抹茶甘香，亦食得出粟子的綿密和香甜，喜歡吃抹茶的朋友下次去淺草必試！

茶々工房ふたつめ

地址：東京都台東區浅草1-37-6 1F