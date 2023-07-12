東京美食懶人包｜澀谷5間人氣餐廳推介 迴轉壽司/足料牛肉蓋飯/黑毛和牛蘋果燒肉/打卡cafe

東京旅行必去澀谷消費購物，澀谷Shibuya Sky、Scramble square、涉谷PARCO等等都是人氣商場，裡面衣食住行樣樣齊。而血拼了半天，當然要坐底食飯抖抖氣啦，今次為各位精選澀谷5間人氣餐廳，有迴轉壽司、日式燒肉、牛肉蓋飯、打卡cafe等等，全都性價比高，大家去東京旅行時不妨參考下！

東京澀谷美食｜超人氣足料牛肉蓋飯

如果閣下是牛魔王，去澀谷必食「ステーキライスの店」！店舖主打牛肉蓋飯，將烤得粉嫩的牛扒切片，舖滿在白飯表面，配上生蛋黃、鮮忌廉、炸蒜片、洋蔥、薯蓉和秘製醬汁，整個組合豐富又新奇！餐牌上分成五種份量選擇，由迷你到超增量，任均食客選擇，價錢最平980日圖就有交易。味道方面，牛排肉質軟嫩，牛味濃郁，吃用時拌入配料，口感層次多樣！



ステーキライスの店

地址：東京都渋谷区渋谷1-12-24 707渋谷ビル 1F