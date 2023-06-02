東京美食懶人包｜目黑必食餐廳推介 高CP值omakase餐廳/世一可愛日本甜品/內臟燒肉

東京目黑並非傳統遊客旅遊會到訪的地區，但是其實附近一帶集中了不了個性咖啡店和特色美食，氣氛非常舒適。如果想貼近當地年輕人的飲食潮流的話，必去以下幾間餐廳！

目黑美食推介｜世一可愛日本甜品店「森の洋菓子店」

東京有不少賣相精緻的甜品店，而位於中目黑的「森の洋菓子店」主打可愛的森林系甜品和咖啡店輕食，以各種可愛動物為靈感，製成一系列美味食品，女生會看到實物一定會很興奮！推介人人都點的「熊仔梳乎里」，店家將圓滾滾的小熊化身為鬆軟梳乎里，即點即製，再配上雪糕和鮮忌廉，這個組合令人難以抗拒！



森の洋菓子店

地址：〒152-0003 東京都目黒區碑文谷４丁目１５−17