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2023-06-05 15:15:08

東京美食懶人包｜2023築地市場掃街攻略 拖羅魚生飯/明太子炸物/串燒

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東京美食懶人包｜2023築地市場掃街攻略 拖羅魚生飯/明太子炸物/串燒

東京美食懶人包｜2023築地市場掃街攻略 拖羅魚生飯/明太子炸物/串燒

築地市場是各地遊客到東京時必去的超人氣景點。築地市場曾是東京最大的海鮮批發市場，雖然場內市場在幾年前已遷移到豐洲市場，但人氣依然有增無減，裡面除了壽司名店之外，場外市場亦有多間很受歡迎的打卡美食，例如多款即烤串燒、拖羅魚生飯、明太子炸物、草莓軟雪糕等等，喜歡掃街的你絕對不容錯過！

2023築地市場美食｜拖羅魚生飯－まぐろや黒

去築地市場一定要食海鮮，「まぐろや黒銀」是市場內其中一間人龍店，在東京築地市場與大阪黑門市場都有分店，主打質素極高的吞拿魚，每日新鮮！吞拿魚有多個部位供選擇，包括赤身、中拖羅和大拖羅，口感不同，但同樣鮮味十足。客人可按喜好製作魚生丼飯和壽司，也能單點刺生，品嚐最純粹的美味。

まぐろや黒銀 築地本店
地址：東京都中央區築地4-10-12

「まぐろや黒銀」主打質素極高的吞拿魚(相片來源：instagram：michiko.makino) 「まぐろや黒銀」主打質素極高的吞拿魚(相片來源：instagram：michiko.makino) 「まぐろや黒銀」主打質素極高的吞拿魚(相片來源：instagram：michiko.makino)

2023築地市場美食｜明太子炸物－築地コロッケ

「築地コロッケ」是去年才新開業的人氣小店，專賣非常少見的吉列文字燒，吸引不少本地人前往光顧。店家將傳統鐵板文字燒搖身一變製成香口炸物，外皮香脆，內裡的文字燒黏口熱辣，另外再配上明太子醬和木魚碎，整體層次豐富！

築地コロッケ
地址：東京都中央区築地4-13-9 第2木田ビル 1F

「築地コロッケ」是去年才新開業的人氣小店，專賣非常少見的吉列文字燒(相片來源：instagram：muskwae) 「築地コロッケ」是去年才新開業的人氣小店，專賣非常少見的吉列文字燒(相片來源：instagram：muskwae)

2023築地市場美食｜必食即烤串燒－築地うなぎ食堂

假若你是築地市場常客，對「築地うなぎ食堂」一定不會陌生，小店開業多年，鰻魚串人人來到都必食。鰻魚用炭火即場燒烤，並塗上香噴噴的燒汁，賣相極佳，而味道方面，鰻魚口感十分爽彈，咬起來啖啖肉，不錯！小店另有其他海鮮串燒，如帆立貝、虎蝦等等，同樣值得一試。

築地うなぎ食堂
地址：東京都中央区築地4-13-18 築地市場場外

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築地うなぎ食堂(相片來源：instagram：gourmet.2648) 築地うなぎ食堂(相片來源：instagram：tsukijiunagi)

2023築地市場美食｜草莓軟雪糕－築地そらつき

喜歡吃甜品嗎？築地市場除了魚生和串燒外，也有這間專賣草莓甜點的「築地そらつき」 ，其中以草莓軟雪糕和草莓大福最有名氣，賣相可愛又精緻，下次去築地千萬不要錯過！

築地そらつき
地址：東京都中央区築地4-11-10

「築地そらつき」專賣草莓甜點(相片來源：instagram：hkfoodelicious) 「築地そらつき」專賣草莓甜點(相片來源：instagram：hkfoodelicious) 「築地そらつき」專賣草莓甜點(相片來源：instagram：hkfoodelicious)
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