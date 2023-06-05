東京美食懶人包｜2023築地市場掃街攻略 拖羅魚生飯/明太子炸物/串燒

築地市場是各地遊客到東京時必去的超人氣景點。築地市場曾是東京最大的海鮮批發市場，雖然場內市場在幾年前已遷移到豐洲市場，但人氣依然有增無減，裡面除了壽司名店之外，場外市場亦有多間很受歡迎的打卡美食，例如多款即烤串燒、拖羅魚生飯、明太子炸物、草莓軟雪糕等等，喜歡掃街的你絕對不容錯過！

2023築地市場美食｜拖羅魚生飯－まぐろや黒

去築地市場一定要食海鮮，「まぐろや黒銀」是市場內其中一間人龍店，在東京築地市場與大阪黑門市場都有分店，主打質素極高的吞拿魚，每日新鮮！吞拿魚有多個部位供選擇，包括赤身、中拖羅和大拖羅，口感不同，但同樣鮮味十足。客人可按喜好製作魚生丼飯和壽司，也能單點刺生，品嚐最純粹的美味。



まぐろや黒銀 築地本店

地址：東京都中央區築地4-10-12