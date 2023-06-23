東京美食｜日本人帶路去東京平民商店街搵食 5間地區小店推介！燒鳥串燒/關東煮/爆餡鯛魚燒/天婦羅

近年不少香港人去旅行都喜歡深度遊，體驗當地最地道的文化。今次我們來到東京，就在 Booking.com 報名參加了一個本地飲食團，由日本導遊帶路，遠離新宿涉谷這些遊客區，去到砂町銀座商店街，試試傳統日式平民美食，感受一下當地人的日常生活！

文：Heidi

鳴謝：Booking.com

砂町銀座商店街 食最地道平民美食

砂町銀座商店街位於東京江東區，全場670公尺，是一個很受附近街坊歡迎的街區。今次導遊就帶我們由錦系町JR站出發，搭 10分鐘巴士車程，到砂町銀座商店街行一圈，為團友介紹商店街內最有特色的小店。第一間要推介的是這間開業近70年的天婦羅小店－「天兵」，店舖每天早上8時就開始營業，主力做街坊生意，午市兼賣便當，生意都不俗。餐牌上有近十款天婦羅，全部都是新鮮製作，招牌貨是四色野菜天婦羅餅，入面有洋蔥、 紅蘿蔔、蔬菜絲和櫻花蝦，外皮厚薄適中，炸得香口，很有飽腹感。而串燒店「竹沢商店」也是區內名店，招牌貨是日式燒鳥串燒，供應多個雞肉部位，重點是價錢平，平均120日圓就有一串！串燒方面推介燒雞皮，客人可以選擇醬油或鹽燒，兩者都同樣香口惹味。另外燒雞肉串同樣出色，咬開滑嫩多汁，比預期中更有驚喜，配上導遊為我們準備的日本清酒，風味滿分！