東京自由之丘甜點地圖 日本文豪古茶寮＋Mont St. Clair 大師級西點

距離澀谷10分鐘車程的「自由之丘」，位置稍微遍離山手線商圈，卻是東京著名的高級住宅區，區內滿是歐式風格的獨大宅「一戸建」，充滿異國風情，一直是東京人票選最理想的居住地。由於名媛太太多，故開滿各式Cafe、洋菓子、和菓子店，成為東京著名的甜品激戰區，即睇兩大人氣店！

古桑庵 日本文豪 古 茶寮

自由之丘最著名的日式茶寮，藏身一棟90年歷史的古民宅內，是日本大文豪夏目漱石的大女婿，同時也是著名小説家松岡譲的故居，以桑木建造成老後隱居的房子，取名「古桑庵」，已有近百年歷史，據說夏目也曾暫住過一段日子。

脫下鞋子，踏進屋裏，彷彿穿越時空。內部鋪滿榻榻米座席，附設優雅而靜謐的古庭園，以及古董Gallery，一室藝文氛圍。供應傳統日式抹茶與菓子，可邊啖抹茶、邊欣賞綠意盎然的庭園景致 ，即刻秒變真文青。

古桑庵

地址：東京都目黒区自由が丘1-24-23

網址：http://kosoan.co.jp/