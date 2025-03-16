東京自由之丘甜點地圖 日本文豪古茶寮＋Mont St. Clair 大師級西點

距離澀谷10分鐘車程的「自由之丘」，位置稍微遍離山手線商圈，卻是東京著名的高級住宅區，區內滿是歐式風格的獨大宅「一戸建」，充滿異國風情，一直是東京人票選最理想的居住地。由於名媛太太多，故開滿各式Cafe、洋菓子、和菓子店，成為東京著名的甜品激戰區，即睇兩大人氣店！
文、圖：戴保倫
古桑庵 日本文豪古茶寮
自由之丘最著名的日式茶寮，藏身一棟90年歷史的古民宅內，是日本大文豪夏目漱石的大女婿，同時也是著名小説家松岡譲的故居，以桑木建造成老後隱居的房子，取名「古桑庵」，已有近百年歷史，據說夏目也曾暫住過一段日子。
脫下鞋子，踏進屋裏，彷彿穿越時空。內部鋪滿榻榻米座席，附設優雅而靜謐的古庭園，以及古董Gallery，一室藝文氛圍。供應傳統日式抹茶與菓子，可邊啖抹茶、邊欣賞綠意盎然的庭園景致 ，即刻秒變真文青。
古桑庵
地址：東京都目黒区自由が丘1-24-23
網址：http://kosoan.co.jp/
Mont St. Clair 大師級西點
吃完和式菓子，轉轉口味來點西洋風味。就在古桑庵附近，便有日本家傳戶曉的西洋甜品大師——辻口博啟，開設的著名蛋糕店「Mont St. Clair」。石川縣出身的辻口，乃日本史上最年輕的「全国洋菓子技術比賽」得主，多次奪得法國里昂世界杯糕點大賽、巴黎朱古力博覽會最高榮譽5星賞等國際大獎。1998年從法國凱旋回日本，於自由之丘開設首家甜品店Mont St. Clair。附設烘焙工房、堂食Salon和餅店，每個時段都有不同款式的甜點出爐，招牌包括代表作C'est la vie、Opera、Fromage cru和Croissant。辻口一直紮根自由之丘，於區內開有卷蛋等不同種類餅店，儼如甜點王國！
Mont St. Clair
地址：東京都目黒区自由が丘2-22-4
網址：www.ms-clair.co.jp/