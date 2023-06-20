東京葛飾區NO.1人氣「麺心國もと」進駐春園街 五款招牌拉麵+三款麵底 $98勁足料拌麵

藉著各款自製醬油及心機湯底起家的拉麵小店「麺心國もと」（Meng Okoro Kunimoto），其於日本當地社交平台的訪問影片累積瀏覽次數接近二千萬；今年四月更被當地網上媒體IT media選為「葛飾區人氣拉麵店」第一位，而店主Kunimoto兩周前帶同老婆仔女親身在香港店打點一切，並將心血交給專程往東京特訓一個月的麵廚明師傅，由湯底、麵條及調味料等都要做到足，希望將這份東京風味帶給香港人。

「麺心國もと」 進駐春園街│碗碗都有細節 叉燒都有三種

「麺心國もと」集中售賣五款拉麵，每一款都其精細位，口味由清湯到濃厚汁底，包括醬油拉麵、鹽味拉麵、沾麵、拌麵以及濃厚拉麵，每款湯底都非常講究，例如用上不同粗幼及鹹度的鹽混合煮成「鹽醬」，再靜待兩日炮製出鹽味拉麵；醬油拉麵就同時混合雞湯與魚介湯，兩者混合前更分別烹調，清澈湯底帶濃濃的鹹鮮，吃著吃著又會感受到自製蔥油和柚子皮的清新。愛重口味的，不妨試試濃厚拉麵，其湯底(不如說汁底)先以雞腳、豬手、豬骨煮至材料完全融和，再加魚乾煲煮，定時攪拌至稠身，大約18小時才可煮出約30碗分量，售完即止。至於主角叉燒，分為厚切醬油浸五花腩叉燒、慢煮脢頭叉燒及慢煮雞胸叉燒三款。