東京葛飾區NO.1人氣「麺心國もと」進駐春園街 五款招牌拉麵+三款麵底 $98勁足料拌麵

閒閒哋接近一百蚊一碗的日本拉麵，很多人都會覺得「唔值」，但當了解過背後所投入的心機時間，可能你會反問「真係回到本？」由半途出家、學藝四年的拉麵狂人Kunimoto一手打造的小店「麺心國もと」，12年來一直人氣高企東京葛飾區，本月就登陸灣仔春園街。要吃到這碗超強拉麵，最平$88，最貴$118，而中價位$98最滿足，追加配料(增量叉燒2片、糖心蛋、紫菜)組合都是$38！圖、文：Winki(部分圖片由店方提供)
藉著各款自製醬油及心機湯底起家的拉麵小店「麺心國もと」（Meng Okoro Kunimoto），其於日本當地社交平台的訪問影片累積瀏覽次數接近二千萬；今年四月更被當地網上媒體IT media選為「葛飾區人氣拉麵店」第一位，而店主Kunimoto兩周前帶同老婆仔女親身在香港店打點一切，並將心血交給專程往東京特訓一個月的麵廚明師傅，由湯底、麵條及調味料等都要做到足，希望將這份東京風味帶給香港人。
「麺心國もと」進駐春園街│碗碗都有細節 叉燒都有三種
「麺心國もと」集中售賣五款拉麵，每一款都其精細位，口味由清湯到濃厚汁底，包括醬油拉麵、鹽味拉麵、沾麵、拌麵以及濃厚拉麵，每款湯底都非常講究，例如用上不同粗幼及鹹度的鹽混合煮成「鹽醬」，再靜待兩日炮製出鹽味拉麵；醬油拉麵就同時混合雞湯與魚介湯，兩者混合前更分別烹調，清澈湯底帶濃濃的鹹鮮，吃著吃著又會感受到自製蔥油和柚子皮的清新。愛重口味的，不妨試試濃厚拉麵，其湯底(不如說汁底)先以雞腳、豬手、豬骨煮至材料完全融和，再加魚乾煲煮，定時攪拌至稠身，大約18小時才可煮出約30碗分量，售完即止。至於主角叉燒，分為厚切醬油浸五花腩叉燒、慢煮脢頭叉燒及慢煮雞胸叉燒三款。
「麺心國もと」進駐春園街│本地麵廠日日鮮製麵條
講到今次開店，Kunimoto表示比起當年起家更困難，雖然大部分食材由日本直送，少部分食材要從本地取材，要做出與東京一模一樣的風味，必需付上更多精神時間研究。為了配合不同湯頭，他委託本地麵廠每日新鮮製造中濶麵(無蛋、全蛋)及蕎麥麵(SOBA)，例如幼身麵用在沾麵汁底，更易掛汁；而拌麵選用較粗身拉麵，Kunimoto表示還在微調中，往後可能用回幼身一點的中濶麵，各位拉麵迷不妨就試試有甚麼分別吧！
「麺心國もと」香港店
灣仔春園街12號地下
營業時間：11:30am-3pm、5:30pm -9pm（不設預訂）