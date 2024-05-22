熱門搜尋:
機票優惠 端午節2024 JW王灝兒 的士加價 伊朗總統 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 朗賢峯 劉俊謙 垃圾徵費 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-05-22 14:30:00

東京迪士尼海洋「Fantasy Springs」6月開幕 Frozen王國+魔髮奇緣高塔+小飛俠夢幻島實境率先睇

分享：
東京迪士尼海洋「Fantasy Springs」6月開幕 Frozen王國+魔髮奇緣高塔+小飛俠夢幻島實境率先睇

東京迪士尼海洋「Fantasy Springs」6月開幕 Frozen王國+魔髮奇緣高塔+小飛俠夢幻島實境率先睇

迪士尼粉絲請注意！東京迪士尼海洋新園區「Fantasy Springs」，將於66 日開幕。共有3個主題園區，神還原Frozen王國、魔髮奇緣高塔及小飛俠夢幻島，更有全新酒店。即睇詳情！

東京迪士尼海洋新園區「Fantasy Springs」（夢幻泉鄉）為樂園內第8個主題園區，以「循著魔法之泉來到迪士尼幻想世界」為主題，神還原《冰雪奇緣》艾倫戴爾王國、《魔髮奇緣》高塔，以及《小飛俠彼得潘》夢幻島。更有第5間酒店—「夢幻泉鄉大酒店」。

東京迪士尼海洋「Fantasy Springs」

東京迪士尼海洋「Fantasy Springs」

Frozen主題區，遊客將進入Arendelle王國，享受「安娜與艾莎的冰雪歷險」漂流遊樂設施，體驗ElsaAnna兩姐妹的感人故事；並可進入Elsa的加冕典禮宴會廳。另有阿德爾皇家宴會、 Oaken小食店的主題餐廳。

冰雪王國 冰雪王國 冰雪王國 冰雪王國

而「樂佩公主森林」區則精心再現了《魔髮奇緣》中的場景，可以看到公主從小居住的高塔。坐上「樂佩公主天燈盛會」遊樂設施，參加年度天燈節，重現樂佩公主與費林騎士相識的一天。

Ad Block
樂佩公主森林 樂佩公主森林 樂佩公主森林 樂佩公主森林

在《小飛俠》主題區，迪士尼將電影中的夢幻島帶到現實中。遊客乘上小船，進行一場宏大的冒險，與彼得潘和奇妙仙子一起，解救被虎克船長和他的海盜團隊綁架的約翰。

小飛俠夢幻島 小飛俠夢幻島 小飛俠夢幻島 小飛俠夢幻島

除了不同遊樂設施外，夢幻泉鄉大酒店亦會同步開幕。以魔法奇幻風格為主題，分為「夢幻館」及「豪華館」，共有475間客室。其中「豪華館」提供頂級住宿服務，客房藏了《美女與野獸》的玫瑰及《幻想曲》中失控的掃帚，而洗手間更有仙履奇緣城堡的華麗拼貼。入住豪華館的住客更可由專用通路直接進入園區，以及入手只限豪華館住客才可購買的商品。

Ad Block
東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大酒店 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大酒店 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大酒店 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉周邊商店 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉周邊商品 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉周邊商品 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉周邊商品

東京迪士尼海洋新園區 Fantasy Springs

開幕時間：202466

官方網站：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/index.html

圖片來源：東京迪士尼海洋

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受