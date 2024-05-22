東京迪士尼海洋「Fantasy Springs」6月開幕 Frozen王國+魔髮奇緣高塔+小飛俠夢幻島實境率先睇

迪士尼粉絲請注意！東京迪士尼海洋新園區「Fantasy Springs」，將於6月6 日開幕。共有3個主題園區，神還原Frozen王國、魔髮奇緣高塔及小飛俠夢幻島，更有全新酒店。即睇詳情！

東京迪士尼海洋新園區「Fantasy Springs」（夢幻泉鄉）為樂園內第8個主題園區，以「循著魔法之泉來到迪士尼幻想世界」為主題，神還原《冰雪奇緣》艾倫戴爾王國、《魔髮奇緣》高塔，以及《小飛俠彼得潘》夢幻島。更有第5間酒店—「夢幻泉鄉大酒店」。

在Frozen主題區，遊客將進入Arendelle王國，享受「安娜與艾莎的冰雪歷險」漂流遊樂設施，體驗Elsa及Anna兩姐妹的感人故事；並可進入Elsa的加冕典禮宴會廳。另有阿德爾皇家宴會、 Oaken小食店的主題餐廳。

而「樂佩公主森林」區則精心再現了《魔髮奇緣》中的場景，可以看到公主從小居住的高塔。坐上「樂佩公主天燈盛會」遊樂設施，參加年度天燈節，重現樂佩公主與費林騎士相識的一天。

在《小飛俠》主題區，迪士尼將電影中的夢幻島帶到現實中。遊客乘上小船，進行一場宏大的冒險，與彼得潘和奇妙仙子一起，解救被虎克船長和他的海盜團隊綁架的約翰。

除了不同遊樂設施外，夢幻泉鄉大酒店亦會同步開幕。以魔法奇幻風格為主題，分為「夢幻館」及「豪華館」，共有475間客室。其中「豪華館」提供頂級住宿服務，客房藏了《美女與野獸》的玫瑰及《幻想曲》中失控的掃帚，而洗手間更有仙履奇緣城堡的華麗拼貼。入住豪華館的住客更可由專用通路直接進入園區，以及入手只限豪華館住客才可購買的商品。