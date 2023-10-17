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生活
2023-10-17 15:05:33

東京迪士尼｜東京迪士尼40周年 6大聖誕限定活動！15米聖誕樹/歌舞巡遊/幽靈公館

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東京迪士尼｜東京迪士尼40周年 6大聖誕限定活動！15米聖誕樹/歌舞巡遊/幽靈公館

東京迪士尼｜東京迪士尼40周年 6大聖誕限定活動！15米聖誕樹/歌舞巡遊/幽靈公館

東京迪士尼度假區Tokyo Disney Resort早前正式公布今年聖誕節活動，由11月8日至11月8日至12月25日樂園將亮起聖誕燈飾，陪大家迎接聖誕。適逢今年是東京迪士尼40周年，聖誕慶祝活動比往年更豐富，以下為各位精選6大限定活動，聖誕打算去東京旅行的話不妨參考下！

東京迪士尼聖誕2023｜15米聖誕樹回歸！

久違4年，15米高的巨形聖誕樹終於強勢回歸！聖誕樹將出現在「世界市集」正中央，閃爍迷人，樹上更會掛上四十週年慶Logo，以及大量美麗璀璨的聖誕裝飾，晚上入黑後亮燈整體更浪漫，絕對是今年活動的一大亮點！不論是家人、情侶或好友，到時候都記得影相留念！

相片來源：東京ディズニー 相片來源：東京ディズニー

東京迪士尼聖誕2023｜聖誕冬日巡遊

講到東京迪士尼最標誌性的活動，不得不題園內的歌舞巡遊！今年聖誕冬日巡遊將由7位迪士尼角色們擔當演出，分享他們與摯愛共度聖誕節的故事。屆時可以看到唐老鴨扮演聖誕老人，而米奇老鼠和米妮老鼠亦會換上聖誕服飾，在巡遊車上載歌載舞，場面歡樂又溫馨！

相片來源：東京ディズニー

相片來源：東京ディズニー

東京迪士尼聖誕2023｜特別版幽靈公館

聖誕都有鬼屋玩？由即日起至2024年1月8日期間，東京迪士尼樂園內的「幽靈公館」亦有限定活動，以添布頓的電影《聖誕夜驚魂》為主題，推出特別版鬼屋體驗，主角Jack會變身邪惡聖誕老人，帶領一眾鬼怪為遊客獻上驚喜，入園必玩！

相片來源：東京ディズニー

相片來源：東京ディズニー

東京迪士尼聖誕2023｜夜間巡遊

另外晚間亦有巡遊表演，聖誕版夜間巡遊將在西部世界、夢幻樂園、明日世界三個園區停留演出，一眾迪士尼角色將以華麗的聖誕服飾登場，隨着聖誕歌曲熱情起舞，夜間巡遊表演時間約45分鐘，迪士尼粉絲不能錯過！

相片來源：東京ディズニー 相片來源：東京ディズニー

東京迪士尼聖誕2023｜限定美食

東京迪士尼的餐點一向受歡迎，今年聖誕東京迪士尼首度推出聖誕限定九宮格甜點禮盒，以迪士尼聖誕精靈造型，非常可愛！另外亦有士多啤梨牛奶飲品、蘋果薑茶、粉紅熱狗和多種應節聖誕料理，可以打卡之餘又好味。

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東京迪士尼聖誕2023｜限定商品

聖誕節限定商品方面款式豐富，由11 月 7 日起開賣，必搶聖誕造型米奇老鼠公仔，另外亦有聖誕冷衫、聖誕帽、餐具、文具等等商品。


 

相片來源：東京ディズニー 相片來源：東京ディズニー
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