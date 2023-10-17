東京迪士尼｜東京迪士尼40周年 6大聖誕限定活動！15米聖誕樹/歌舞巡遊/幽靈公館

東京迪士尼度假區Tokyo Disney Resort早前正式公布今年聖誕節活動，由11月8日至11月8日至12月25日樂園將亮起聖誕燈飾，陪大家迎接聖誕。適逢今年是東京迪士尼40周年，聖誕慶祝活動比往年更豐富，以下為各位精選6大限定活動，聖誕打算去東京旅行的話不妨參考下！

東京迪士尼聖誕2023｜15米聖誕樹回歸！

久違4年，15米高的巨形聖誕樹終於強勢回歸！聖誕樹將出現在「世界市集」正中央，閃爍迷人，樹上更會掛上四十週年慶Logo，以及大量美麗璀璨的聖誕裝飾，晚上入黑後亮燈整體更浪漫，絕對是今年活動的一大亮點！不論是家人、情侶或好友，到時候都記得影相留念！