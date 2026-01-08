東京都全新推出官方美食網「GO TOKYO Gourmet」 探索東京多元美食體驗/齊集預訂指南+餐廳資訊

東京都政府正式推出全新網站「GO TOKYO Gourmet」，旨在向遊客全面展示東京多元美食之都的獨特魅力。網站透過豐富的文章與視頻內容，帶領訪客深入探索東京的飲食文化，激發大家親臨東京品嘗各種滋味。網站更分享日本美食的正確享用方式、獨特日式服務禮儀、東京美食相關活動資訊，以及餐廳預訂指南，即睇詳情！

東京美食的吸引力在於其多樣性，是次推出的全新網站，不僅提供美食資訊，更著重展現東京飲食文化的深厚內涵。涵蓋江戶時代傳承至今的傳統料理，如壽司、天婦羅，到全球各地風味、本地新鮮食材，以及匯聚日本及國際名廚的高級餐廳，一應俱全。網站不僅提供實用美食資訊，更聚焦東京飲食文化的深度內容，包括江戶時代的歷史傳承、現代演變、餐飲從業者的匠心、東京居民的日常飲食，以及未來發展趨勢，如可持續性和多元包容。

圖片來源 : TOKYO Metropolitan Government

名廚與專家帶路 推介東京飲食魅力 網站邀請擔任東京觀光大使的廚師、在東京活躍的頂尖名廚，以及各美食領域的領軍人物，分享他們的見解。從專業角度，帶領訪客探索東京飲食文化的精髓與背後故事，讓遊客在品味美食的同時，也能感受到每道菜餚蘊含的文化傳承。

圖片來源 : TOKYO Metropolitan Government

植根於「江戶」的東京飲食文化 網站特別深入介紹東京飲食文化的傳承，探討標志性的江戶料理。當時稱為「江戶」的東京已發展為人口超過百萬的大城市，外食文化在此蓬勃興起，並奠定了今日許多經典料理的基礎，包括壽司、鰻魚、天婦羅和蕎麥麵。內容涵蓋標誌性江戶料理、與歌舞伎及屋形船等傳統文化結合的用餐體驗，以及從江戶時期延續至今的可持續實踐理念，讓遊客了解東京美食如何在歷史長河中不斷演變。

圖片來源 : TOKYO Metropolitan Government

深受旅行者歡迎的美食體驗 網站亦專門推薦東京日常飲食，包括已風靡全球的拉麵、便利店美食，以及獨特的自動售貨機文化。同時亦介紹東京的多元飲食選擇，如素食、清真及無麩質餐廳，讓不同飲食需求的旅客都能輕鬆找到適合的餐廳。

圖片來源 : TOKYO Metropolitan Government

讓用餐體驗更舒適 為了讓遊客的美食之旅更順暢，網站亦提供日本料理的享用方式、獨特的日式服務禮儀，以及東京最新美食活動資訊。此外，還整理了方便的餐廳預約渠道，包括支援素食與清真選擇的平台，讓每位旅客都能輕鬆預訂心儀餐廳。

圖片來源 : TOKYO Metropolitan Government

「 GO TOKYO Gourmet 」網站 可用語言：日語、英語 運營方：東京都政府 網址：請按此