東京酒店｜東京池袋最新天然溫泉酒店 設女性專用樓層、無障礙房間、浸天然美肌浴 雙人房人均低至$391！

去得東京玩，唔少人都會去埋池袋，皆因池袋聚集了大量百貨公司、商店街、購物中心等好去處，想行完街近近哋就返酒店休息，池袋有新酒店選擇。去年10月才落成的「スーパーホテルPremier池袋天然温泉酒店」，行精緻簡約路線，由酒樓外觀、酒店客房、休息室到天然溫泉，麻雀雖少，但五臟俱全。

酒店提供多種房型選擇，由標準房、經濟雙人床房到高級客房都有，價錢由港幣$700多至$1600不等。特別一提的是，酒店為方便身障人士或銀髮族安心入住，設有無障礙房間，不但入口較為寬敞，而且浴室設有滑動門，廁所都有扶手，夠晒細心。酒店另一貼心位是設有女性專用樓層，以粉色格局迎合大多女性喜好，房內更有化妝檯及美顏鏡提供，還為女士準備了直髮夾，設備相當齊全，同閨密一齊住就最適合不過！