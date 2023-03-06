東京酒店｜東京池袋最新天然溫泉酒店 設女性專用樓層、無障礙房間、浸天然美肌浴 雙人房人均低至$391！

去旅行揀酒店，最緊要地理位置方便且性價比要高，尤其去旅遊旺季，酒店真係愈早book愈好。於去年10月開幕的東京新酒店「スーパーホテルPremier池袋天然温泉酒店」，距離池袋站約10分鐘路程，酒店內不但有天然溫泉，還設有女性專用樓層，及無障礙房間，方便不同人士需要。現於Booking.com預約雙人標準房間，人均都係$391起，依家3、4月仲有少量房間，要book就要快手！
東京酒店2023｜人均$391起入住池袋天然溫泉酒店浸美肌浴！另設女性專用樓層＋無障礙房間
去得東京玩，唔少人都會去埋池袋，皆因池袋聚集了大量百貨公司、商店街、購物中心等好去處，想行完街近近哋就返酒店休息，池袋有新酒店選擇。去年10月才落成的「スーパーホテルPremier池袋天然温泉酒店」，行精緻簡約路線，由酒樓外觀、酒店客房、休息室到天然溫泉，麻雀雖少，但五臟俱全。
酒店提供多種房型選擇，由標準房、經濟雙人床房到高級客房都有，價錢由港幣$700多至$1600不等。特別一提的是，酒店為方便身障人士或銀髮族安心入住，設有無障礙房間，不但入口較為寬敞，而且浴室設有滑動門，廁所都有扶手，夠晒細心。酒店另一貼心位是設有女性專用樓層，以粉色格局迎合大多女性喜好，房內更有化妝檯及美顏鏡提供，還為女士準備了直髮夾，設備相當齊全，同閨密一齊住就最適合不過！
此外，酒店另一大賣點是設有男女專屬天然溫泉，據官網介紹泉水來自「湯河原溫泉」，並具有美肌、舒緩關節痛、神經痛等功效，房客可以於每日下午3點至翌日上午9點30分期間浸溫泉，想趁深夜獨霸溫泉絕對無難道！
スーパーホテルPremier池袋天然温泉
地址：豊島區池袋2丁目64番6号
電話：+81-(3)-5953-9003
價錢：$782起（雙人房）
預訂網站：https://www.booking.com/hotel/jp/supahoterupremierchi-dai-tian-ran-wen-quan.ja.html
原文刊登於 Yahoo 旅遊