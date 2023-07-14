東京酒店2023｜記者實測東京3間高質酒店 市內溫泉人均$700 免費任食三文魚子＋魚生 ！

去東京旅行酒店當然要住得舒適！但往往房間理想和現實都總會有落差，今次記者就透過Booking.com預訂酒店，他們在全球有超 500,000 間合作夥伴，透過在可持續發展方面的努力獲得可持續旅遊認證徽章，並且分成各個級別，為客人提供更多可持續旅遊住宿選擇！我們今次就實測了三間東京市內的特色酒店，包括超高質市內溫泉酒店、下北澤人氣黑膠酒店和四星級酒店，大家下次去東京的時候不妨參考下！

鳴謝：Booking.com

文：heidi

淺草高質溫泉酒店 任食宵夜早餐

首先第一間要重點推介的是這間位於淺草的溫泉酒店「Onyado Nono Asakusa Natural Hot Spring」，在Booking.com上有永續旅遊 1 級認值，距離淺草地鐵站只是一分鐘路程，地理位置方便！酒店最大賣點是宵夜時段任食拉麵和早餐任食三文魚子魚生丼飯，不少日本本地人都會來Staycation！一入酒店，全部客人都需要脫鞋才能內進，全間酒店都是榻榻米，充滿日本風情。房間方面，同樣是走傳統日式路線，每間房大約161平方呎，有齊基本設施，浴室乾濕分離，十分衛生。而溫泉位於酒店底層，男女分開浸泡，環境舒適，房間裡的電視更可顯示溫泉入場人數，方便住客避開人流。早餐方面亦值得一讚，食品種類豐富，日式洋式兼備，有多款水果、沙津菜和日式小菜。重頭戲是自製魚生丼飯，魚生可選香蔥吞拿魚蓉、甜蝦、帆立貝和三文魚子，在白飯上舖滿三文魚子賣想吸引，視覺效果滿分！



Onyado Nono Asakusa Natural Hot Spring

Booking.com預訂連結：https://bit.ly/44KaUPb