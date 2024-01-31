東京酒店2024｜星野新酒店「1955 Tokyo Bay」6月20日開幕 50年代美國主題/超近東京迪士尼

去東京迪士尼又有新住宿選擇！星野集團旗下全新酒店「星野集團 1955 Tokyo Bay」，預計於2024年6月20日正式開幕。主打「OLDIES GOODIES」概念，地點超近東京迪士尼，即睇新酒店3大賣點及詳情！

「OLDIES GOODIES」意指「懷舊而美好」，館內設計以1950年代的美國為主題，讓旅客彷彿置身主題樂園中的一區，即使離開樂園也能持續沉浸在玩樂餘韻與非日常的場景氛圍中。

賣點 1 ：寢台高級房

「星野集團 1955 Tokyo Bay」共有638間客房，23種房型。壁紙、地毯、沙發等設備充滿1955年代的美國風情，大膽地將沉穩的色彩混搭組合，在客房內也能享受「OLDIES GOODIES」的氣氛（部分客房除外）。所有客房均能脫鞋入住，可依據個人需求挑選合適房型。

其中設有「附GOROGORO 寢台高級房」，2張床鋪後方設有寢台，住宿貴賓可以如其名稱GOROGORO（日文之意：無所事事）所示，無所事事地待在這裡，或者當作沙發使用，和家人朋友聊天、放鬆休息。就寢時也可以當作床鋪使用，房內最多可入住4人。

賣點 2 ： 24 小時開放的公共空間「 2nd Room 」

「2nd Room」為24小時開放的公共空間，除了住宿期間，入住前或退房後亦可自由使用。本空間播放充滿1955 年代美國風情的音樂，裝潢擺設和配色為當時流行的現代主義風格，給人深刻的印象。空間內部有能脫下鞋子休息的空間、作為半包廂使用的空間等等，旅客可根據各自行程，挑選喜愛的位子休息並隨心所欲使用本空間。