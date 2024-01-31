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生活
2024-01-31 12:03:26

東京酒店2024｜星野新酒店「1955 Tokyo Bay」6月20日開幕 50年代美國主題/超近東京迪士尼

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東京酒店2024｜星野新酒店「1955 Tokyo Bay」6月20日開幕 50年代美國主題/超近東京迪士尼

東京酒店2024｜星野新酒店「1955 Tokyo Bay」6月20日開幕 50年代美國主題/超近東京迪士尼

去東京迪士尼又有新住宿選擇！星野集團旗下全新酒店「星野集團 1955 Tokyo Bay」，預計於2024620日正式開幕。主打「OLDIES GOODIES」概念，地點超近東京迪士尼，即睇新酒店3大賣點及詳情！

OLDIES GOODIES」意指「懷舊而美好」，館內設計以1950年代的美國為主題，讓旅客彷彿置身主題樂園中的一區，即使離開樂園也能持續沉浸在玩樂餘韻與非日常的場景氛圍中。

「星野集團 1955 Tokyo Bay」大廳

「星野集團 1955 Tokyo Bay」大廳

賣點1：寢台高級房

「星野集團 1955 Tokyo Bay」共有638間客房，23種房型。壁紙、地毯、沙發等設備充滿1955年代的美國風情，大膽地將沉穩的色彩混搭組合，在客房內也能享受「OLDIES GOODIES」的氣氛（部分客房除外）。所有客房均能脫鞋入住，可依據個人需求挑選合適房型。

其中設有「附GOROGORO 寢台高級房」，2張床鋪後方設有寢台，住宿貴賓可以如其名稱GOROGORO（日文之意：無所事事）所示，無所事事地待在這裡，或者當作沙發使用，和家人朋友聊天、放鬆休息。就寢時也可以當作床鋪使用，房內最多可入住4人。

賣點224小時開放的公共空間「2nd Room

2nd Room」為24小時開放的公共空間，除了住宿期間，入住前或退房後亦可自由使用。本空間播放充滿1955 年代美國風情的音樂，裝潢擺設和配色為當時流行的現代主義風格，給人深刻的印象。空間內部有能脫下鞋子休息的空間、作為半包廂使用的空間等等，旅客可根據各自行程，挑選喜愛的位子休息並隨心所欲使用本空間。

「星野集團 1955 Tokyo Bay」GOROGORO 寢台高級房 「星野集團 1955 Tokyo Bay」共有638間客房。

賣點3：清早及夜晚皆能用餐的餐廳

為因應主題樂園之旅獨有的早出晚歸，提供清早及夜晚皆能用餐的餐飲服務，營造舒適的住宿體驗。「Cafeteria」備有丼飯及冷熱小菜等，營業時間從晚上6點到11點，讓夜深之時才抵達的旅客也能享用現做餐點，適合從主題樂園回來後吃點宵夜果腹。自助式早餐「Restaurant」的營業時間從早上6點到10點，即使清早出發也能飽餐一頓，補滿體力。另外，2nd Room旁設有24小時營業的商店「Food & Drink Station」，可以隨時購買點心、輕食及飲料等等。

Cafeteria

營業時間：18:00-23:00（最後點餐時間 22:30

費用：視餐點品項而定

服務對象：住宿貴賓

訂位：無需預訂

Restaurant

營業時間：6:00-10:00（最後入場時間 9:30

費用：7 歲以上2,500 日圓、4-6 600 日圓、3歲以下免費（均含稅、含服務費）

服務對象：住宿貴賓

訂位：無需預訂

Food & Drink Station

營業時間：24小時

費用：視商品品項而定

服務對象：住宿貴賓

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星野集團 1955 Tokyo Bay 2nd Room 「星野集團 1955 Tokyo Bay」Restaurant

星野集團 1955 Tokyo Bay

地址：千葉縣浦安市日之出7丁目2-3

電話：050-3134-8096（星野集團訂房中心）

住宿費用：19,000日圓起（此金額為2人共住1房時每人所需費用，含稅，不含餐）

交通指南：從JR京葉線「新浦安站」搭乘巴士約 15 分鐘即達（提供免費接駁巴士，無需預約）；從東京迪士尼度假區搭乘免費接駁巴士約30分鐘即達（無需預約）

開幕日期：2024620

星野集團 1955 Tokyo Bay官網

 

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