東京Shogun Burger將軍漢堡旋風抵港 香港麗晶酒店7日限定！4款招牌和牛漢堡

在香港都品嚐到日本人氣美食！來自東京的Shogun Burger將軍漢堡，將於5月21日至27日期間登陸香港麗晶酒店大堂酒廊，並為大家呈獻4款招牌和牛漢堡，包括和牛芝士漢堡和牛、照燒和牛漢堡和牛、辣肉醬芝士漢堡和牛等，款款都好吸引！

今次香港麗晶酒店特別與Shogun Burger將軍漢堡聯手，展開為期一周的限時快閃活動，讓大家可以一嚐來自日本的人氣漢堡！品牌原為當地老字號燒肉店，後在2016年轉型成Shogun Burger，風評超好，更被譽為日本第一的和牛漢堡，風靡日本及社交媒體，在日本更有逾 30 間分店，深受大眾所喜愛。

在快閃活動進行期間，Shogun Burger 創辦人兼行政總裁本田大輝 Taiki Honda 及主廚扇谷厚子 Atsuko Ohgiya 更將親臨大堂酒廊，為各位送上4款招牌和牛漢堡，分別有「和牛芝士漢堡和牛、番茄、生菜及車打芝士」、「雙層和牛芝士漢堡和牛、番茄、生菜及雙層車打芝士」、「照燒和牛漢堡和牛、生菜、蘑菇及照燒酱」以及「辣肉醬芝士漢堡和牛、生菜、墨西哥辣椒、車打芝士及辣肉醬」，每份套餐$398，隨餐附送香脆薯條及三款自家醬料（羅勒醬、香辣和牛芝士醬及明太子芝士醬），亦可選擇以清新沙律代替薯條，每份漢堡套餐另包含一款甜品（可選兩球雪糕：雲呢拿／朱古力／咖啡，或抹茶芝麻撻）及飲料（香港精釀啤酒 Gwei-lo Pale Ale 或經典汽水）。每日供應數量有限，售完即止，漢堡迷一於把握機會去試吓！