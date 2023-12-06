東港城化身歐洲聖誕小鎮 必影6大復古歐洲火車站！同場特設6米高巨型聖誕樹

想感受歐洲聖誕氛圍，不一定要遠赴歐洲，將軍澳坑口東港城一樣可以！由即日起至2024年1月1日，東港城化身成為歐洲聖誕小鎮，場內特別打造了歐洲復古火車站場景，及6米高巨型聖誕樹和歐洲舊式街景留影。巨型IKEA FABLER 小熊更會萌爆現身於東港城！同場加映兩大聖誕市集，為大家搜羅了來自日本、歐洲及本地的人氣美食、美酒及聖誕禮盒，盡情享受節日購物體驗！

6大復古歐洲舊式打卡場景 展開奇幻聖誕旅程

今個聖誕，東港城特別設置了歐洲復古列車場景裝置，一同於「4.5 米歐陸小鎮門廊」，讓大家穿梭時空回到舊時歐洲！然後一同踏上極具復古味的「蒸汽小火車」，列車仿照歐洲蒸汽火車造型設計，再登上「夢想車長室」齊齊化身列車車長盡情打卡，列車旁邊的「6 米高閃亮聖誕樹」亦佈滿了閃閃發亮的聖誕掛飾。而車站還有「偽出走行李車」，讓大家瞬間感受出走寫意氣息，最後不妨在「許願郵箱」寫下聖誕願望。