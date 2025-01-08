東港城第十九屆新春花展會「花韻迎春」 逾百款年花率先開售 享五大消費禮遇

蛇年將至，不少人已著手辦年貨和買年花。新鴻基地產旗下將軍澳東港城，由即日起至1月28日舉行東港城第十九屆新春花展會「花韻迎春」，讓市民率先選購開運年花，東港城更精選19款本地培植，矜貴的香港蝴蝶蘭及日本蘭花於場內開售，當中8款為首度於香港亮相的全新培植品種，同場亦有過百款開運年花供選購！

東港城今年打造一站式「花」式體驗，除舉辦第19屆新春花屆會外，更設置了以琉璃彩花為主題的「花語心願」新春主題裝置5大打卡場景、年花包裝服務、賀年花藝工作坊等。商場更為The Point會員提供5大消費禮遇，包括HK$8換領開運蘭花「春曉映紅」，消費換領「雍容華貴 矜貴閃爍」限量版手工利是封、新春賀年禮品及零售禮券。由即日至2月23日於東港城「即賺分」參與商戶消費並成功登記積分，即自動參加新春最高消費賞，推廣期內消費最高之15名會員可合共獲高達HK$21萬東港城電子禮券。