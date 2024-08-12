東港城運動音樂會暨祝捷派對 賀港運動員奪佳績 蔡俊彥、連翊希現身教小朋友 推動劍擊運動發展

巴黎體壇盛事剛於昨天閉幕，香港代表隊於今屆取得2金2銅，為香港的金牌歷史寫下新一頁。為與市民一同慶祝港隊獲得佳績和表揚運動員的出色表現，新地旗下將軍澳東港城昨日舉辦了「東港城運動音樂會暨祝捷派對」，除請來香港劍擊運動員蔡俊彥及連翊希出席外，更有多個運動界別精英和團體的表演及歌星獻唱，與大批市民一同慶祝港隊凱旋歸來。
東港城是次特別請來劍擊運動員蔡俊彥及連翊希，他們除了恭賀隊友張家朗及江旻憓於國際賽事中奪金，為隊友的成績感到驕傲外，亦分享了觀看決賽時的感受。兩位都認為運動員的心態相當重要，往往是致勝關鍵。蔡俊彥並指看到大批香港市民關注體壇發展，支持本地運動員，有如為他打了強心針。連翊希則指從小投入各種運動，可培養健康習慣和良好心理質素，讓運動員做到勝不驕敗不餒，不斷追求進步。於分享感受和訓練點滴的同時，他們亦親身示範劍擊動作，並教授小朋友基本的劍擊技巧和規則，希望推廣劍擊普及化，並讓小朋友享受劍擊的樂趣，培育年輕一代以推動劍擊運動發展。
連場精彩表演 慶祝港隊凱旋
東港城亦請來花式足球員兼勇奪中國城市積分賽（江海站）冠軍的彭健發、捷克花式足球超級盃新秀賽八強吳梓禧、香港跳繩精英訓練社，為市民帶來精彩的花式足球及跳繩表演。還有香港藝術體操專業學院亦帶來了優美的藝術體操表現。除此之外，尚武文化中心更帶來力度十足的功夫表演。前甲一排球運動員李爾晨亦有到場，除了分享其運動生涯及難忘的比賽經歷外，亦與歌星顏米羔、陳蒨葶、全新女團Viva等輪流獻唱，以歌聲作為賀禮，支持香港運動員。
連串活動緊貼體壇盛事 帶動人財兩旺
新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐表示，為支持香港運動員出戰巴黎奧運及凝聚市民留在港消費，東港城除在奧運期間全程直播焦點賽事，讓市民可在中庭的「躍動巴黎體育館」安坐至Chill專座欣賞，並可嘗試三大運動體驗，寓運動於娛樂。此外，在這三星期商場亦舉辦了多場支持港隊的打氣派對及奪牌祝賀活動，為港隊歡呼吶喊，氣氛熾熱。期間商場推出多項獎賞回饋顧客，如與商戶溝通特別精選有關運動服裝及體育用品優惠及加推多款夏日狂熱折扣等。她總結指整個奧運推廣活動，為東港城帶動約20%人流及15%生意增長。她亦期待港人會繼續支持香港運動員，延續運動熱潮。