東港城運動音樂會暨祝捷派對 賀港運動員奪佳績 蔡俊彥、連翊希現身教小朋友 推動劍擊運動發展

巴黎體壇盛事剛於昨天閉幕，香港代表隊於今屆取得2金2銅，為香港的金牌歷史寫下新一頁。為與市民一同慶祝港隊獲得佳績和表揚運動員的出色表現，新地旗下將軍澳東港城昨日舉辦了「東港城運動音樂會暨祝捷派對」，除請來香港劍擊運動員蔡俊彥及連翊希出席外，更有多個運動界別精英和團體的表演及歌星獻唱，與大批市民一同慶祝港隊凱旋歸來。

東港城是次特別請來劍擊運動員蔡俊彥及連翊希，他們除了恭賀隊友張家朗及江旻憓於國際賽事中奪金，為隊友的成績感到驕傲外，亦分享了觀看決賽時的感受。兩位都認為運動員的心態相當重要，往往是致勝關鍵。蔡俊彥並指看到大批香港市民關注體壇發展，支持本地運動員，有如為他打了強心針。連翊希則指從小投入各種運動，可培養健康習慣和良好心理質素，讓運動員做到勝不驕敗不餒，不斷追求進步。於分享感受和訓練點滴的同時，他們亦親身示範劍擊動作，並教授小朋友基本的劍擊技巧和規則，希望推廣劍擊普及化，並讓小朋友享受劍擊的樂趣，培育年輕一代以推動劍擊運動發展。