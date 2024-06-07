東港城ＸKiztopia「Jumptopia盛夏彈跳運動會」9大體驗區 6.5米巨型滑梯/80米障礙賽/耐力攀爬區

為活潑好動的小朋友安排活動相信是不少家長的煩惱！想讓小孩盡情玩樂放電，又擔心戶外活動過於炎熱？今年東港城與Kiztopia再度攜手合作，將於6月25日至7月24日打造「東港城 x Kiztopia JumptopiaTM 盛夏彈跳運動會」，讓小孩投入運動樂趣！承接國際體壇盛事將至，總面積逾5,300呎，高逾6.5米的巨型一體式充氣樂園將化身彈跳運動會，加入多項運動元素，包括田徑、足球、籃球、運動攀登、馬術等，考練小朋友眼界及準繩度，在玩樂的同時也能保持健康體魄！規模比去年更盛大，讓小朋友們可以盡情跳躍玩樂，享受更寬敞的活動空間！

9 大彈跳運動體驗區

盛夏彈跳運動會內設有9大彈跳運動體驗區，包括全長80米障礙跑道、逾3.5米高巨大充氣足球鏢靶、2米高爭奪冠軍山及逾10,000個波波的巨型籃球波波池等，將各項運動元素與充氣彈床完美融合，讓大小朋友今個暑假投入健康且激發體能的遊戲和運動。

8 位人氣原創卡通角色

Kiztopia Friends的8位人氣原創卡通角色，包括運動之星Tiger、划艇好手Drago、籃球健將Eli、棒球選手Happy，網球員Bell等都會落場與各位Kizzo一起於9大彈跳運動體驗區一同較量，決戰高下！Kiztopia 的運動之星Tiger更會於活動期間逢星期六、日指定時間現身舉行見面會，向各位Kizzo發放歡樂。