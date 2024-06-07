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生活
2024-06-07 12:00:00

東港城ＸKiztopia「Jumptopia盛夏彈跳運動會」9大體驗區 6.5米巨型滑梯/80米障礙賽/耐力攀爬區

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東港城X Kiztopia「Jumptopia盛夏彈跳運動會」9大體驗區 80米跑道障礙賽/耐力攀爬區/6.5米巨型滑梯

東港城X Kiztopia「Jumptopia盛夏彈跳運動會」9大體驗區 80米跑道障礙賽/耐力攀爬區/6.5米巨型滑梯

為活潑好動的小朋友安排活動相信是不少家長的煩惱！想讓小孩盡情玩樂放電，又擔心戶外活動過於炎熱？今年東港城與Kiztopia再度攜手合作，將於625日至724日打造「東港城 x Kiztopia JumptopiaTM 盛夏彈跳運動會」，讓小孩投入運動樂趣！承接國際體壇盛事將至，總面積逾5,300呎，高逾6.5米的巨型一體式充氣樂園將化身彈跳運動會，加入多項運動元素，包括田徑、足球、籃球、運動攀登、馬術等，考練小朋友眼界及準繩度，在玩樂的同時也能保持健康體魄！規模比去年更盛大，讓小朋友們可以盡情跳躍玩樂，享受更寬敞的活動空間！

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9大彈跳運動體驗區

盛夏彈跳運動會內設有9大彈跳運動體驗區，包括全長80米障礙跑道3.5米高巨大充氣足球鏢靶2米高爭奪冠軍山10,000個波波的巨型籃球波波池等，將各項運動元素與充氣彈床完美融合，讓大小朋友今個暑假投入健康且激發體能的遊戲和運動。

8位人氣原創卡通角色

Kiztopia Friends8位人氣原創卡通角色，包括運動之星Tiger、划艇好手Drago、籃球健將Eli、棒球選手Happy，網球員Bell等都會落場與各位Kizzo一起於9大彈跳運動體驗區一同較量，決戰高下！Kiztopia 的運動之星Tiger更會於活動期間逢星期六、日指定時間現身舉行見面會，向各位Kizzo發放歡樂。

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18/624/6可享9折早鳥優惠

門票將於625日開始於Klook正式發售；618日至624日期間購票更可享9折早鳥優惠；而625日至719日期間，The Point 會員於東港城即日電子消費滿指定金額，即可換領「東港城 x Kiztopia Jumptopia TM盛夏彈跳運動會」指定門票2，盡情地享受運動大挑戰！

「東港城 x Kiztopia Jumptopia 盛夏彈跳運動會」 The Point 會員限定「東港城 x Kiztopia Jumptopia 盛夏彈跳運動會」門票換領
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