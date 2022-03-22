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2022-03-22 18:45:00

東航空難｜專家、倖存者及機長教路「7個飛機失事保命招數」 倖存率高40%

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東航空難｜專家、倖存者及機長教路「搭機保命7個關鍵」 倖存率高40%

東航空難｜專家、倖存者及機長教路「搭機保命7個關鍵」 倖存率高40%

中國東方航空一架載有132人的波音737-800NG客機，昨日(21)下午在廣西梧州藤縣墜毀。今次情況相當罕見，除了因為機身90度垂直式高速直插地面，機長在出事前亦沒有發出求救信號，加上出事客機機齡不到7年，事件引起外界高度關注。今次為大家綜合專家、空難倖存者及機長的分析，除了座位可能影響生死，萬一出事時做好以下準備，也可以增加倖存率。

東航一架載有132人的波音737-800NG客機，昨日(21日)下午在廣西梧州藤縣墜毀。

後排座位乘客倖存率高40%

英國格林威治大學（University of Greenwich）教授蓋利亞（Ed Galea）耗時25年，研究逾100宗空難、訪問約1,900名倖存者後，發現座位愈靠近出口愈好、飛機後段以及靠走道的位置也更安全。若要逃離發生事故的飛機，至少要經過5排座位，這意味離出口愈遠，生存機率愈低。《泰晤士報》亦曾從過去35年的飛機事故研究發現，座位在飛機中段的死亡率最高為39%，其次是前段為38%，後段最低為32%。另一本科學雜誌《大眾機械》（Popular Mechanics）也曾統計自1971年來發生的事故，發現選擇後排座位的乘客較前排安全，倖存率高出40%

座位位置可影響空難倖存率。

座位位置可影響空難倖存率。

前排第一排到第七排座位 死傷最慘重

如果遇到東航一樣的機鼻朝地面撞的情況，哪裡的座位存活率較高？「探索頻道」（Discovery）曾對此做測試，團隊以「沙漠中墜機」作為主題，在一架波音727安裝38個攝影機和傳感器，然後安排假人乘客，讓飛機在沙漠墜毀。實驗結果發現，當機腹朝下，機鼻先墜地的情況下，前排「第一排到第七排座位」死傷最為慘重，反觀坐在出口附近5排座位以內的乘客，逃離機會較大、倖存機率也大幅提高。

「探索頻道」曾以波音727客機做實驗，模擬飛機在沙漠墜毀。

「探索頻道」曾以波音727客機做實驗，模擬飛機在沙漠墜毀。

除了透過選擇座位提高倖存率外，乘客也可以在座位上，做出7個預防性措施，以下綜合了《福斯新聞》及《太陽報》對空難倖存者以及機長的建議，萬一發生不幸事件，都可以提高存活率。

Click圖即睇7個飛機失事保命招數：

1.繫緊安全帶，防止飛機搖晃急墜時，人失去意識後備拋離座位或撞擊其他東西。同時要充分了解安全帶的使用方式，記清楚汽車與飛機解開安全帶的差異，別因此浪費寶貴的逃生時間。 2. 登機時先確認緊急出口，發生狀況時能立刻知道往哪逃生，注意座位與前後環境，起飛前最好數一下座位與逃生口的距離、排數，因為墜機後機艙會充斥著煙霧。 3. 穿好鞋子做好逃跑準備，在機艙充滿碎片的情況下，赤腳離開十分危險。 4. 發生意外時立刻保持安全姿勢。將雙腳平貼飛機地面，並把隨身行李放在座位下方，在撞擊時也能達到緩衝墊的效果，減少雙腳撞擊前座的力道。但有空服員提醒，抱頭時不要雙手緊扣，因為就算有東西掉落砸傷了手部，至少還有一隻手能用。 5. 有波音787機長建議，乘坐飛機時盡可能地清空口袋，鬆開皮帶、解掉領呔或圍巾，需盡快去掉身上的尖銳物體和硬物，以防在撞擊中受傷，並脫掉高跟鞋，眼鏡請拿在手中，「這樣它就不會飛走，並在關鍵時刻可以幫助你找到出路」。 6. 穿上連帽外套或是連帽衛衣，「可以避免在事故中被熱油燙傷」。 7. 最後及最重要是保持冷靜，聽從空服員指示。一名在2009年哈德遜河飛機失事的倖存者透露，他在失事前將每個安全守則讀了至少3遍，並在腦海中思考一旦出事，將如何逃生。
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