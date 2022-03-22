東航空難｜專家、倖存者及機長教路「7個飛機失事保命招數」 倖存率高40%

中國東方航空一架載有132人的波音737-800NG客機，昨日(21日)下午在廣西梧州藤縣墜毀。今次情況相當罕見，除了因為機身90度垂直式高速直插地面，機長在出事前亦沒有發出求救信號，加上出事客機機齡不到7年，事件引起外界高度關注。今次為大家綜合專家、空難倖存者及機長的分析，除了座位可能影響生死，萬一出事時做好以下準備，也可以增加倖存率。

後排座位乘客倖存率高 40% 英國格林威治大學（University of Greenwich）教授蓋利亞（Ed Galea）耗時25年，研究逾100宗空難、訪問約1,900名倖存者後，發現座位愈靠近出口愈好、飛機後段以及靠走道的位置也更安全。若要逃離發生事故的飛機，至少要經過5排座位，這意味離出口愈遠，生存機率愈低。《泰晤士報》亦曾從過去35年的飛機事故研究發現，座位在飛機中段的死亡率最高為39%，其次是前段為38%，後段最低為32%。另一本科學雜誌《大眾機械》（Popular Mechanics）也曾統計自1971年來發生的事故，發現選擇後排座位的乘客較前排安全，倖存率高出40%。

前排第一排到第七排座位 死傷最慘重 如果遇到東航一樣的機鼻朝地面撞的情況，哪裡的座位存活率較高？「探索頻道」（Discovery）曾對此做測試，團隊以「沙漠中墜機」作為主題，在一架波音727安裝38個攝影機和傳感器，然後安排假人乘客，讓飛機在沙漠墜毀。實驗結果發現，當機腹朝下，機鼻先墜地的情況下，前排「第一排到第七排座位」死傷最為慘重，反觀坐在出口附近5排座位以內的乘客，逃離機會較大、倖存機率也大幅提高。