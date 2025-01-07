東薈城名店倉×KITKAT 設8大互動位 4米高招財貓+88達摩 AI占卜換KITKAT禮物

由1月10日至2月16日期間，東薈城名店倉將攜手KITKAT打造「幸運捕手」活動，特設8大日式祈願裝置，與日本象徵吉祥與幸運的代表物招財貓及達摩共同度過好運新一年。現場更設占卜牆，透過AI科技參與互動占卜遊戲，預測蛇年運程！

東薈城名店倉 x KITKAT®「幸運捕手」新春主題活動

4 米高「開運招財貓」 東薈城名店倉與KITKAT共同打造8大祈福裝置，最受矚目當然是坐落於中心位置的4米高「開運招財貓」。招財貓以KITKAT®朱古力威化設計，左手抱著「開運」金幣，而右手不停的擺動，象徵財源滾滾來。招財貓背後的花燈屏風由128個全人手日式燈籠組成。為了響應太古地產「2030 可持續發展策略」，商場特意邀請燈籠紮作師Mo Cheng與東涌嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學的同學共同製作，別具意義。

達摩守護神坐陣鳥居 旁邊的超過6米高的「甜絲絲鳥居」靈感取自日本神社，設計同樣融合KITKAT®最具標籤性的白朱古力和其他紋色。鳥居上端及正面兩側各有三對的可愛的達摩守護神坐陣。中間的2米高的巨型日式燈籠同樣是全人手製作，耗時超過330小時，與鳥居打卡後不妨仔細欣賞燈籠。

與 88 個達摩合照 別忘記還有「喵喵洗滌之橋」，與橋上的可愛招財貓打招呼。有傳站在其中一座「萌喵愛情石」旁，若能閉起雙眼後，成功走到另一座石像，即代表新一年愛情人緣暢旺！於「甜蜜結緣神社」及「捕手湯泉」能看見萌喵向人招手，有興趣不妨在神社祈福，增強新一年戀愛運勢。二樓的「喵之祈園」更可以欣賞日式庭園的簡樸之美。最後站在「圓碌碌幸運達摩陣」與88個達摩合照，留下特別回憶。

AI占卜 訪客可到現場的「喵來運轉」互動占卜牆，透過AI科技製作個人化新春限定貼圖，向親友送上甜蜜祝福。參與互動占卜遊戲後，憑指定即日單一消費或透過TAIKOO+流動應用程式以100 積分，即可換領限量版御守一個及全新KITKAT®美祿®朱古力。

CLUB CG 會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領豐富購物禮遇。