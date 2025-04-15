東薈城名店倉25周年「饌賞盛薈」 $25餐飲戲票/25%折扣/參加活動贏iPhone 16

東薈城名店倉今年踏入25周年，將於4月16日至7月1日大搞「饌賞盛薈」慶祝企劃，集合場內逾25間多國美饌食府，推出$25餐飲單品、指定套餐25%折扣等多重禮遇；參加IG或小紅書寵粉活動，更有機會贏取全新iPhone 16手機！

$25平歎牛肉汁蛋包飯 滋味禮遇分階段進行，第一階段由4月16日起至6月1日期間，大送無門檻餐飲電子現金券及最高5小時免費泊車優惠。第二階段由6月2日至7月1日期間，憑指定餐飲消費換領戲票及饌賞綠色食肆2.5倍積分。「饌賞盛薈」優惠精選包括： BANCHAN & COOK 招牌牛肉汁蛋包飯（一客）$25或全單享25%折扣優惠

春水堂指定珍珠奶茶（一杯）$25

Shake Shack指定自家製雪糕（單球）$25

金子半之助南瓜蕃薯天婦羅（一客）$25

日本牛気涮涮鍋主餐牌Lv6火鍋放題套餐25%折扣優惠

Outback Steakhouse 指定6款招牌套餐 25%折扣優惠

羲和雅苑 精選套餐四位用25%折扣優惠

Cupping Room Coffee Roasters 任何La Vina蛋糕外賣25%折扣優惠

樂天皇朝皇朝小籠包（八色）$25折扣優惠

$25 MCL睇電影 MCL東薈城戲院推出「MCL賞戲在25」， CLUB CG會員經 TAIKOO+流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序預留名額，並於4月25日、5月25日及6月25日親臨戲院，就可以$25超值優惠價購票觀賞任何場次電影。



第一擊換領$50餐飲現金券 CLUB CG會員也享有「FUN饗有賞」禮遇，凡在指定餐飲商戶即日以電子貨幣單一消費滿$500或以上，即可換領價值$50元指定餐飲商戶電子現金券，無消費門檻，回贈高達10%。東薈城名店倉25周年連泊車優惠都升級加碼，顧客只需額外於場內指定餐飲商戶即日單次消費$100或以上，即可額外再享免費泊車一小時，每人每日最多可享五小時免費泊車優惠。 「FUN饗有賞」換領詳情：

日期：2025年4月16日至6月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：東薈城名店倉二樓顧客服務中心及CLUB CG會員專櫃

CLUB CG會員凡於已獲「綠色廚房」嘉許的指定食肆品嘗滋味佳餚，可賺取2.5倍積分獎賞。CLUB CG會員只需經TAIKOO+流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序，上載三張於指定餐飲商戶各單一消費滿$250或以上的單據，即可獲贈MCL東薈城戲院2D電影禮券兩張（合共價值$180），著數多多！ 「FUN饗好戲賞」換領詳情：

日期：2025年6月2日至7月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：東薈城名店倉二樓顧客服務中心及CLUB CG會員專櫃

追蹤IG或小紅書贏取iPhone 16手機 由4月16日起至7月1日期間，「專頁Phone賞」將於東薈城名店倉Instagram專頁漲粉至25,000人後啟動，大家把握限時機會參加Instagram專頁的寵粉活動，隨時贏走全新iPhone 16手機 (256GB) 1部及高達$1,500指定餐飲商戶電子現金券。此外，東薈城名店倉小紅書專頁推出寵粉活動，只需追蹤專頁並參加抽獎，即有機會獲贈全新iPhone 16手機（256GB）1部。一籮籮禮遇別錯過！ 網址：www.citygateoutlets.com.hk

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小紅書：香港東薈城名店倉

查詢電話：2109 2933

