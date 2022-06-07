東鐵綫過海段｜沙田HomeSquare「香港家居折」推6萬件激筍家品 逾40款名牌燈飾及寢具低至$1及1折發售

隨著最近東鐵線過海段開通，港島區市民半小時內就能直達沙田。適逢全港最大一站式家居主題商場HomeSquare將於7月11日至8月14日舉行「香港家居折2022」，加上新一輪消費券料7月發放，是為家居作添置的好時機！商場特意搜羅多達60,000件精選激筍名牌傢俬家品，設計造型及實用性兼備，提升家居生活質素，當中不乏低至$1及1折心動價格產品。

精美燈飾方面，$1帶走Homeless NORMANN北歐簡約吊燈、Verdee Bamboo Living 竹球吊燈及Philips Lighting at EL Mystique LED 檯燈1折震撼 。至於精製梳化，1折必選Francfranc FIER 3座位組合式布藝梳化、法比梳化3座位科技布梳化、茲曼尼BOUS II 8038 2.5座位梳化。名牌寢具則有$100愛皇健備長炭高承托太空枕、Serta Gisborne床褥、蓆夢思甜夢Ⓡ懷恩中度承托床褥等。

東鐵線過海段開通 料增10%港島客

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「因應消費券發放以及鐵路沿線效應等種種利好因素，HomeSquare於香港家居折2022將斥資600萬，夥拍近100家商戶推出超過60,000件品味傢俬家品低至$1及1折發售，總折扣額達$1,500萬。為配合第二期消費券發放，將聯同相關的支付平台推出更全面的折扣優惠，有信心藉此吸引到更多追求時尚生活的消費券顧客。」許嘉雯續稱，「隨著最近東鐵線過海段開通，由金鐘直達沙田時間縮短至20分鐘，相信會帶動港島區顧客來HomeSquare購物，估計來自港島區顧客會有10%增長。今年香港家居折更加強推廣力度，預料活動可刺激整體人流較去年同期上升18%；生意額上升超過25% 。」



想快人一步搶購優惠家具？於6月13日至7月10日期間，只要在商場以電子消費滿$6,000，即可登記成為Smart Buyer，搶先在公開發售前預留至抵傢俬家品。另外，HomeSquare將推出三重消費禮遇，包括「The Point會員精明賞」、「滙豐及VISA信用卡消費優惠」、以及「消費券加碼賞」，為顧客呈獻全城最抵的激筍家品。