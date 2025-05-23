走親民價路線日本過江龍牛肉丼專門店松屋，自去年8月攻港，9個月內在九龍區連開3間分店，先後在佐敦、長沙灣插旗，官方公布第3間分店將於6月進軍旺角MPM文華商場，令一眾網民粉絲十分期待！

松屋首間佐敦店自4月份轉為24小時營業，早晨定食由3am便開始供應，餐牌也剛更新，比初攻港時期增多了潮州辣椒油口味的芝士牛肉飯及香蔥溫泉蛋牛肉飯，一樣提供五個份量；更設有迷你牛肉飯兒童餐（$19)，連果汁飲品。牛肉產地沒變，一樣選用穀飼北美肥牛配日本秋田縣產秋田小町米。

兩餸飯牛肉搭雞/鰻魚

除了牛肉飯之外，更迎合客人陸續增多其他肉類系列丼飯，如鰻魚飯、香蔥鹽醬雞肉飯，也可配搭牛肉做「兩餸飯」丼（$63起）。在日本大受好評、引入來港的香蔥鹽醬雞肉飯，選用鮮嫩多汁的雞髀肉，配上松屋特製鹽醬及爽口香蔥，惹味開胃。最近亦新推期間限定「辣味噌醬炒茄子豬肉」系列定食及丼飯，辣味噌醬、豬肉、茄子都是由日本直送到港，同樣標榜正宗日本松屋風味。

網民對於旺角開分店感到方便及雀躍，最關注是會否24小時營業，至於旺角分店會於6月哪一天開業，店方表示仍在等待工程進度行，暫時未能回覆確實日期，大家唯有留意官方媒體發布最新消息！