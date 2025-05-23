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生活
2025-05-23 16:20:00

松屋登陸旺角｜香港第三間分店6月進軍MPM文華商場 網民關注會否24小時營業

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旺角美食｜松屋第三間分店6月登陸MPM文華商場 網民關注會否24小時營業

旺角美食｜松屋第三間分店6月登陸MPM文華商場 網民關注會否24小時營業

走親民價路線日本過江龍牛肉丼專門店松屋，自去年8月攻港，9個月內在九龍區連開3間分店，先後在佐敦、長沙灣插旗，官方公布第3間分店將於6月進軍旺角MPM文華商場，令一眾網民粉絲十分期待！
 

佐敦店24小時營業

松屋首間佐敦店自4月份轉為24小時營業，早晨定食由3am便開始供應，餐牌也剛更新，比初攻港時期增多了潮州辣椒油口味的芝士牛肉飯及香蔥溫泉蛋牛肉飯，一樣提供五個份量；更設有迷你牛肉飯兒童餐（$19)，連果汁飲品。牛肉產地沒變，一樣選用穀飼北美肥牛配日本秋田縣產秋田小町米。

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松屋旺角分店，可在旺角E1出口前往。（松屋 Matsuya 香港 FB） 長沙灣店今年1月開業，引來客人排長龍光顧。 松屋透過Facebook及IG公布6月登陸旺角MPM文華商場的消息。 佐敦店24小時營業 松屋去年8月攻港，在佐敦開設香港首家分店。

兩餸飯牛肉搭雞/鰻魚

除了牛肉飯之外，更迎合客人陸續增多其他肉類系列丼飯，如鰻魚飯、香蔥鹽醬雞肉飯，也可配搭牛肉做「兩餸飯」丼（$63起）。在日本大受好評、引入來港的香蔥鹽醬雞肉飯，選用鮮嫩多汁的雞髀肉，配上松屋特製鹽醬及爽口香蔥，惹味開胃。最近亦新推期間限定「辣味噌醬炒茄子豬肉」系列定食及丼飯，辣味噌醬、豬肉、茄子都是由日本直送到港，同樣標榜正宗日本松屋風味。

網民對於旺角開分店感到方便及雀躍，最關注是會否24小時營業，至於旺角分店會於6月哪一天開業，店方表示仍在等待工程進度行，暫時未能回覆確實日期，大家唯有留意官方媒體發布最新消息！

牛肉飯 $29細 最便宜之選！穀飼北美肥牛薄嫩，醬汁香甜，配日本秋田縣產秋田小町米。 泡菜燒牛五花飯 特大$75 牛肉大片甘香帶肥。 芝士太陽蛋布朗醬漢堡定食$90 100%純牛肉，芝士味特濃。

香港松屋3號店地址(6月開幕)

地址:旺角砵蘭街240-244號MPM文華商場1樓B號舖

松屋佐敦店

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖
營業時間：24小時

松屋長沙灣店

地址 : 深水埗青山道217至235號映築地下5號舗
營業時間：早上8時至晚上10時30分（晚上10時最後截單）

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