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2025-01-27 17:00:00

松屋長沙灣2號店1月27日開幕 門口現人龍｜新推牛肉壽喜燒 農曆新年照常營業

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松屋長沙灣2號店1月27日開幕 門口現人龍｜新推牛肉壽喜燒 農曆新年照常營業

松屋長沙灣2號店1月27日開幕 門口現人龍｜新推牛肉壽喜燒 農曆新年照常營業

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日本平民牛肉飯店松屋自去年8月進軍香港，選址佐敦開設本地首家分店，半年後再擴展版圖，於長沙灣開設2號店，今日127日正式開幕。昨晚試業階段門口已出現人龍，目測有十幾個顧客無懼寒風排隊等食牛肉飯。

昨晚試業階段，由6時50分到7時持續有十幾個顧客無懼寒風排隊等食牛肉飯。(林俊源攝) 昨晚1月27日6時50分，長沙灣分店門口現人龍。(林俊源攝) 長沙灣分店由港鐵長沙灣站A3出口徒步約4分鐘便到達。(長沙灣美食及消費關注組圖片) 長沙灣分店裝潢跟佐敦店一樣，走簡約木系風。(長沙灣美食及消費關注組圖片)

日本直送壽喜燒汁

日本松屋共有 1,265 間店舖，每日售出約 20 萬份牛肉飯。香港店的牛肉飯有原味、芝士、香葱溫泉蛋、鹽醬山藥泥、香葱鹽醬牛肉飯、柚子風蘿蔔蓉口味，最平原味牛肉飯$29起。香港店選用100%穀飼北美產肥牛以及日本秋田縣小町米，沿用日本50年自家秘製配方醬汁。長沙灣2號店跟佐敦店一樣，早上七時開始營業，提供早晨牛肉定食。

兩間分店同步新推冬日限定牛肉壽喜燒定食($79)，牛肉用料跟牛肉飯一樣都是100%穀飼北美產肥牛，有食客表示有超過10塊牛肉，分量不小。特別配上日本長野縣安曇野名水製造的豆腐，香滑又豆味濃郁。加上日本松屋香腸、多款野菜包括旺菜、冬瓜、生菜、冬菇及洋葱，配以日本松屋直送壽喜燒汁，還原日本松屋味道，燒汁更可無限添加。想吃得滿足可分別轉雙倍分量的野菜及牛肉 ($89-$99)，用gas爐火加熱，夠晒暖笠笠！

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冬日限定牛肉壽喜燒定食($79) 有牛肉、日本長野縣安曇野名水豆腐及野菜。(松屋官方IG Reels截圖) 牛肉壽喜燒的北美穀飼肥牛跟牛肉飯的牛肉一樣，配上日本松屋香腸、旺菜、冬瓜、生菜、冬菇及洋葱。(松屋官方IG Reels截圖) 牛肉壽喜燒的北美穀飼肥牛跟牛肉飯的牛肉一樣材料。(松屋官方IG Reels截圖)

1月更新餐牌

松屋1月份剛更新餐牌，增添了配搭潮州辣椒油的芝士牛肉飯及香葱溫泉蛋牛肉飯，明顯迎合港人胃口；亦備有一系列鰻魚飯($69)，迎合不吃牛的客人。難得農曆新年都照常營業，拜完年可以來食暖笠笠牛肉壽喜燒！

1月份最新餐牌 (松屋官方fb) 原味牛肉飯 $29細 北美產肥牛片片薄嫩，醬汁入味。(吳康琦攝) 泡菜燒牛五花飯 特大$70 牛肉大片甘香帶肥，特大版吃罷易膩。(吳康琦攝)

松屋(長沙灣店)

地址 : 深水埗青山道217235號映築地下5號舗

營業時間 : 早上8時至晚上1030分（晚上10時最後截單）

松屋(佐敦店)

地址 : 佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下69號舖

營業時間 : 早上8時至晚上1030分（晚上10時最後截單）

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