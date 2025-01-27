松屋長沙灣2號店1月27日開幕 門口現人龍｜新推牛肉壽喜燒 農曆新年照常營業

日本平民牛肉飯店松屋自去年8月進軍香港，選址佐敦開設本地首家分店，半年後再擴展版圖，於長沙灣開設2號店，今日1月27日正式開幕。昨晚試業階段門口已出現人龍，目測有十幾個顧客無懼寒風排隊等食牛肉飯。

日本直送壽喜燒汁

日本松屋共有 1,265 間店舖，每日售出約 20 萬份牛肉飯。香港店的牛肉飯有原味、芝士、香葱溫泉蛋、鹽醬山藥泥、香葱鹽醬牛肉飯、柚子風蘿蔔蓉口味，最平原味牛肉飯$29起。香港店選用100%穀飼北美產肥牛以及日本秋田縣小町米，沿用日本50年自家秘製配方醬汁。長沙灣2號店跟佐敦店一樣，早上七時開始營業，提供早晨牛肉定食。

兩間分店同步新推冬日限定牛肉壽喜燒定食($79)，牛肉用料跟牛肉飯一樣都是100%穀飼北美產肥牛，有食客表示有超過10塊牛肉，分量不小。特別配上日本長野縣安曇野名水製造的豆腐，香滑又豆味濃郁。加上日本松屋香腸、多款野菜包括旺菜、冬瓜、生菜、冬菇及洋葱，配以日本松屋直送壽喜燒汁，還原日本松屋味道，燒汁更可無限添加。想吃得滿足可分別轉雙倍分量的野菜及牛肉 ($89-$99)，用gas爐火加熱，夠晒暖笠笠！