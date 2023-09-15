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2023-09-15 18:58:42

松本清九龍旗艦店登陸旺角 Phoebus@P1X3L做一日店長 首推限定福袋$99起

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松本清九龍旗艦店登陸旺角 Phoebus@P1X3L做一日店長 首推限定福袋$99起

松本清九龍旗艦店登陸旺角 Phoebus@P1X3L做一日店長 首推限定福袋$99起

日本超人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」宣布，「旺角雅蘭中心店」將於928日開幕。新店除了有一系列優惠及促銷活動，開幕當日更邀請了P1X3L成員Phoebus為新店擔任一日店長，與各位粉絲近距離見面，歡迎大家到場打卡！

新店將是香港第七間分店，位於旺角雅蘭中心，樓高兩層，佔地5,330呎，是九龍區旗艦店，新店亦特設Pokémon限定主題布置，各位Pokémon fans可到場朝聖。

松本清雅蘭中心新店｜P1X3L成員Phoebus擔任一日店長

松本清雅蘭中心新店｜P1X3L成員Phoebus擔任一日店長

松本清雅蘭中心新店｜P1X3L成員Phoebus擔任一日店長 

新店開幕將有一系列優惠及促銷活動，旺角雅蘭中心店開幕當日，更邀請了P1X3L成員Phoebus為新店擔任一日店長，與各位粉絲近距離見面，歡迎大家到場打卡

圖為元朗形點Ⅱ店。

圖為元朗形點Ⅱ店。

雅蘭中心店新3重驚喜優惠 

為慶祝松本清旺角雅蘭中心店開幕，於928日至108日開幕期間推出3重驚喜優惠，屆時還有首次登場的松本清香港超值福袋，以及新店優先發售產品，一於趁開幕期間以更抵價入手心水產品！

第一賞：全店9折優惠，折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品，亦不可與電子支付平台優惠券及其他優惠券同時使用。

第二賞：單一消費滿$300 即可獲贈「松本清購物袋」1 個。每日限定150個，送完即止。

第三賞：消費每滿$300加送$30優惠券1張，上限最多送3

$30優惠券於松本清香港全線分店消費滿$300使用1(不可累積使用)。優惠券使用期由2023109 20231031日止。

松本清雅蘭中心新店｜3重驚喜優惠

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新店開幕必買 限定福袋總值高達$999 限量300

松本清香港首次推出限定福袋，於旺角雅蘭中心店開幕當日中午12時開賣，售價分別為$99$199$99福袋包含產品總值高達$499，而$199福袋包含產品總值高達$999。限量300份，各位小資女不要錯過！

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全新會員APP現已上線 儲點數當現金用

免費註冊成為會員後，消費可賺取點數，消費$1相等於1個點數，累積點數可作現金使用，每次消費不限累積點數上限，相等於1%全數回贈，多消費多點數多回贈。會員每日亦可參加幸運輪盤遊戲，每參加1次即有機會獲得最高優惠 85折優惠券。獲得的優惠券會於參加遊戲後當日生效，即時可以憑優惠券到松本清香港分店購物使用。日後會推出更多會員獨家優惠，可留意APP內發布。

松本清雅蘭中心新店｜全新會員APP現已上線 儲點數當現金用

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旺角雅蘭中心店開幕活動安排

日期：2023928(星期四)

時間：早上1115分－1135分（剪綵活動）

中午12時－1245分（一日店長活動）

地點：旺角雅蘭中心地下G15-191104號舖

嘉賓：P1X3L成員Phoebus吳啟洋

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