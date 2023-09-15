松本清九龍旗艦店登陸旺角 Phoebus@P1X3L做一日店長 首推限定福袋$99起

新店將是香港第七間分店，位於旺角雅蘭中心，樓高兩層，佔地5,330呎，是九龍區旗艦店，新店亦特設Pokémon限定主題布置，各位Pokémon fans可到場朝聖。

日本超人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」宣布，「旺角雅蘭中心店」將於9月28日開幕。新店除了有一系列優惠及促銷活動，開幕當日更邀請了P1X3L成員Phoebus為新店擔任一日店長，與各位粉絲近距離見面，歡迎大家到場打卡！

新店開幕將有一系列優惠及促銷活動，旺角雅蘭中心店開幕當日，更邀請了P1X3L成員Phoebus為新店擔任一日店長，與各位粉絲近距離見面，歡迎大家到場打卡！

雅蘭中心店新 3 重驚喜優惠

為慶祝松本清旺角雅蘭中心店開幕，於9月28日至10月8日開幕期間推出3重驚喜優惠，屆時還有首次登場的松本清香港超值福袋，以及新店優先發售產品，一於趁開幕期間以更抵價入手心水產品！

第一賞：全店9折優惠，折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品，亦不可與電子支付平台優惠券及其他優惠券同時使用。

第二賞：單一消費滿$300 即可獲贈「松本清購物袋」1 個。每日限定150個，送完即止。

第三賞：消費每滿$300加送$30優惠券1張，上限最多送3張

$30優惠券於松本清香港全線分店消費滿$300使用1張(不可累積使用)。優惠券使用期由2023年10月9日 至 2023年10月31日止。