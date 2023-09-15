松本清九龍旗艦店登陸旺角 Phoebus@P1X3L做一日店長 首推限定福袋$99起

日本超人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」宣布，「旺角雅蘭中心店」將於9月28日開幕。新店除了有一系列優惠及促銷活動，開幕當日更邀請了P1X3L成員Phoebus為新店擔任一日店長，與各位粉絲近距離見面，歡迎大家到場打卡！
新店將是香港第七間分店，位於旺角雅蘭中心，樓高兩層，佔地5,330呎，是九龍區旗艦店，新店亦特設Pokémon限定主題布置，各位Pokémon fans可到場朝聖。
松本清雅蘭中心新店｜P1X3L成員Phoebus擔任一日店長
新店開幕將有一系列優惠及促銷活動，旺角雅蘭中心店開幕當日，更邀請了P1X3L成員Phoebus為新店擔任一日店長，與各位粉絲近距離見面，歡迎大家到場打卡！
雅蘭中心店新3重驚喜優惠
為慶祝松本清旺角雅蘭中心店開幕，於9月28日至10月8日開幕期間推出3重驚喜優惠，屆時還有首次登場的松本清香港超值福袋，以及新店優先發售產品，一於趁開幕期間以更抵價入手心水產品！
第一賞：全店9折優惠，折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品，亦不可與電子支付平台優惠券及其他優惠券同時使用。
第二賞：單一消費滿$300 即可獲贈「松本清購物袋」1 個。每日限定150個，送完即止。
第三賞：消費每滿$300加送$30優惠券1張，上限最多送3張
$30優惠券於松本清香港全線分店消費滿$300使用1張(不可累積使用)。優惠券使用期由2023年10月9日 至 2023年10月31日止。
新店開幕必買 限定福袋總值高達$999 限量300份
松本清香港首次推出限定福袋，於旺角雅蘭中心店開幕當日中午12時開賣，售價分別為$99及$199，$99福袋包含產品總值高達$499，而$199福袋包含產品總值高達$999。限量300份，各位小資女不要錯過！
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免費註冊成為會員後，消費可賺取點數，消費$1相等於1個點數，累積點數可作現金使用，每次消費不限累積點數上限，相等於1%全數回贈，多消費多點數多回贈。會員每日亦可參加幸運輪盤遊戲，每參加1次即有機會獲得最高優惠 – 85折優惠券。獲得的優惠券會於參加遊戲後當日生效，即時可以憑優惠券到松本清香港分店購物使用。日後會推出更多會員獨家優惠，可留意APP內發布。
旺角雅蘭中心店開幕活動安排
日期：2023年9月28日(星期四)
時間：早上11時15分－11時35分（剪綵活動）
中午12時－12時45分（一日店長活動）
地點：旺角雅蘭中心地下G15-19及1樓104號舖
嘉賓：P1X3L成員Phoebus吳啟洋