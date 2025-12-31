松本清新店開幕限時優惠 全店9折/$30優惠券/滿額購物袋

日本連鎖藥妝店 「Matsumoto Kiyoshi 松本清」 於啟德天璽·天開設的香港第 17 間分店，將於2026 年 1 月 8 日開幕。新店主打藥妝、護膚、健康食品及生活用品，讓顧客一次過選購日常所需。由開幕日當天起的一連11日皆有開幕優惠，包括全店9折、$30優惠券以及滿額購物袋3大優惠，即睇以下詳情。

松本清新店開幕3大優惠詳情

優惠一：1 月 8 日至 1 月 11 日

松本清會員全店 9 折

優惠不適用於初生配方嬰兒奶粉及指定無折扣商品。只適用於天璽·天店，並不可與其他優惠或優惠券同時使用。

優惠二：1 月 8 日至 1 月 11 日

單筆消費折實滿 HK$300，可獲贈松本清購物袋 1 個

每日限量 150 個，送完即止。每人限送 1 個，只適用於天璽·天店。

優惠三：1 月 8 日至 1 月 18 日

單筆消費折實滿 HK$300，可獲 HK$30 優惠券 1 張

優惠券適用於香港全線松本清分店，使用期為 2026 年 1 月 19 日至 2 月 16 日。每次消費滿 HK$300 可使用 1 張，不可累積。