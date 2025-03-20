松本清東港城分店4.2開幕 新店限定福袋/三大開張優惠/1.7米樂天熊仔餅現身

松本清即將登陸坑口東港城！日本連鎖藥妝店松本清將於4月2日進駐坑口東港城，開設第13間分店。新店必買限定福袋，$139即可入手總值$989的商品，內含多款人氣產品，超級抵買！另外更有三大開幕優惠，樂天熊仔餅更會一連兩日出現，即睇詳請。

開幕優惠 為慶祝全新分店開幕，坑口東港城分店將推出三大開幕優惠。優惠一，松本清會員限定9折優惠，除了初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品外一律9折。另外，消費折實滿$300即可獲贈「松本清購物袋」1個，只限4月2至6日，每日限量150個，送完即止。除此之外，消費折實滿$300更送$30優惠券1張，優惠券只限4月14日至4月30日期間使用。

三大開幕優惠

新店限定福袋 坑口東港城分店開幕當日推出限量福袋150個，$139即可購入總值高達HK$989之商品，內含多款人氣藥妝產品，隨機商品包括 ANESSA極防水美肌UV乳液、LUMIURGLAS Skill-less 防水眼線液、Muzigae Mansion旋轉胭脂、WHOMEE胭脂、PALGANTONG CICA 水潤調色妝前底霜、LEUNGESSMORE酵母緊緻滋潤備長炭面膜、Ettusais極幼柔滑眼線筆、Bifesta水嫩柔滑淨透潔面膏等等，性價比超高，絕對必買。

新店限定福袋

樂天熊仔見面會 開幕首兩天，1.7半樂天熊仔餅角色將會到場現身，與大家見面打卡。想與樂天熊仔影張合照，就要記住於指定時間親臨坑口東港城新店。 活動日期及時間： 2025年4月4日(星期五)及4月5日(星期六) 每30分鐘出場一次，合共出場3次： 第一場下午3:00至3:30 第二場下午4:00至4:30 第三場下午5:00至5:30 活動地點：松本清香港坑口東港城店

坑口東港城店

松本清 坑口東港城店 地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓116-119號舖 營業時間：星期一至日 10:00 AM 至 10:00 PM