松本清登陸旺角MOKO新世紀廣場 樂天熊仔餅一連兩日現身 全店9折/送優惠券/購物袋

新店選址交通便利、人流極旺地段的旺角東商場。MOKO新世紀廣場座落在旺角東交通樞紐，港鐵旺角東站就在商場的出入口，只需數步之遙即可抵達。經過港鐵站一踏入MOKO，松本清第九分店便矗立在眼前，方便又快捷。

旺角 MOKO 新世紀廣場店 新張 3 重驚喜優惠迎新春

為慶祝MOKO新世紀廣場店開幕，於1月25日至2月4日開幕期間推出3重驚喜優惠。松本清更於開幕期間，請來可愛呆萌的樂天熊仔餅，一連兩日即1月25日至26日，親身駐場和大家攬攬打卡，無論大人定小朋友，記得不要錯過。

第一賞：全店 9 折優惠

*折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。

*不可與電子支付平台優惠券及其他指定優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。

第二賞：消費每滿 $300 加送「 $30 優惠券」 1 張

*「HK$30優惠券」以折實總金額計算派發數量。

*每單上限送出優惠券3張。

*「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張(不可累積使用)。

*優惠券使用期由2024年2月5日至2024年2月23日止。使用條款及細則以優惠券為準。

第三賞：消費滿 $300 即可獲贈「松本清購物袋」 1 個

*2024年1月25日至1月28日期間，每日限定150個，送完即止。

*消費金額以折實總金額計算。