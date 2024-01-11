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生活
2024-01-11 16:00:00

松本清登陸旺角MOKO新世紀廣場 樂天熊仔餅一連兩日現身 全店9折/送優惠券/購物袋

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松本清登陸旺角MOKO新世紀廣場 樂天熊仔餅一連兩日現身 全店9折/送優惠券/購物袋

松本清登陸旺角MOKO新世紀廣場 樂天熊仔餅一連兩日現身 全店9折/送優惠券/購物袋

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」的第9間分店，將登陸旺角MOKO新世紀廣場，並於2024125(星期四)隆重開幕，成為旺角第二間分店。

新店選址交通便利、人流極旺地段的旺角東商場。MOKO新世紀廣場座落在旺角東交通樞紐，港鐵旺角東站就在商場的出入口，只需數步之遙即可抵達。經過港鐵站一踏入MOKO，松本清第九分店便矗立在眼前，方便又快捷。

旺角MOKO新世紀廣場店設計模擬圖

旺角MOKO新世紀廣場店設計模擬圖

旺角MOKO新世紀廣場店 新張3重驚喜優惠迎新春

為慶祝MOKO新世紀廣場店開幕，於125日至24日開幕期間推出3重驚喜優惠。松本清更於開幕期間，請來可愛呆萌的樂天熊仔餅，一連兩日即125日至26日，親身駐場和大家攬攬打卡，無論大人定小朋友，記得不要錯過。

第一賞：全店9折優惠

*折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。

*不可與電子支付平台優惠券及其他指定優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。

第二賞：消費每滿$300加送「$30優惠券」1

*HK$30優惠券」以折實總金額計算派發數量。

*每單上限送出優惠券3張。

*HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1(不可累積使用)

*優惠券使用期由202425日至2024223日止。使用條款及細則以優惠券為準。

第三賞：消費滿$300即可獲贈「松本清購物袋」1

*2024125日至128日期間，每日限定150個，送完即止。

*消費金額以折實總金額計算。

旺角MOKO新世紀廣場店開幕優惠

旺角MOKO新世紀廣場店開幕優惠

1.7米樂天熊仔餅現身打卡 

活動日期及時間：2024125(開幕日)126日下午3:005:30期間(每半小時出場1次，合共出場3)

活動地點：松本清香港旺角MOKO新世紀廣場店

活動詳情：活動期間，顧客即場登記成為松本清香港APP會員或現有松本清香港APP會員及讚好松本清香港官方Facebook/追蹤Instagram，即可獲贈神秘禮物1(每日限量500)

1.7米樂天熊仔餅現身MOKO新世紀廣場新店

1.7米樂天熊仔餅現身MOKO新世紀廣場新店

CANMAKE MOKO店開幕美妝福袋：包括月光提亮粉底G02、混色遮瑕#02、柔滑眼線筆#06、果漾唇彩#03、花漾瑰麗胭脂#15及甲油基底色#07。 matsukiyoLAB Plasma乳酸菌(180粒)：使用裸藻、大麥草、明日葉、羽衣甘藍與麒麟原創成分PLASMA 乳酸菌。有效增強免疫力，促進腸胃健康。(自家品牌商品) 素素香薰強力消臭劑 - 櫻花初綻(松本清為香港首賣的零售商)

松本清旺角MOKO新世紀廣場店

地址：旺角太子道西193MOKO新世紀廣場 MTR樓層M56-M57號舖

正式開業：2024125 (星期四)

營業時間星期一至日 10:00 a.m.10:00 p.m.

電話：+852 2988 8188

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