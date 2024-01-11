松本清登陸旺角MOKO新世紀廣場 樂天熊仔餅一連兩日現身 全店9折/送優惠券/購物袋

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」的第9間分店，將登陸旺角MOKO新世紀廣場，並於2024年1月25日(星期四)隆重開幕，成為旺角第二間分店。
新店選址交通便利、人流極旺地段的旺角東商場。MOKO新世紀廣場座落在旺角東交通樞紐，港鐵旺角東站就在商場的出入口，只需數步之遙即可抵達。經過港鐵站一踏入MOKO，松本清第九分店便矗立在眼前，方便又快捷。
旺角MOKO新世紀廣場店 新張3重驚喜優惠迎新春
為慶祝MOKO新世紀廣場店開幕，於1月25日至2月4日開幕期間推出3重驚喜優惠。松本清更於開幕期間，請來可愛呆萌的樂天熊仔餅，一連兩日即1月25日至26日，親身駐場和大家攬攬打卡，無論大人定小朋友，記得不要錯過。
第一賞：全店9折優惠
*折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。
*不可與電子支付平台優惠券及其他指定優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。
第二賞：消費每滿$300加送「$30優惠券」1張
*「HK$30優惠券」以折實總金額計算派發數量。
*每單上限送出優惠券3張。
*「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張(不可累積使用)。
*優惠券使用期由2024年2月5日至2024年2月23日止。使用條款及細則以優惠券為準。
第三賞：消費滿$300即可獲贈「松本清購物袋」1個
*2024年1月25日至1月28日期間，每日限定150個，送完即止。
*消費金額以折實總金額計算。
1.7米樂天熊仔餅現身打卡
活動日期及時間：2024年1月25日(開幕日)及1月26日下午3:00至5:30期間(每半小時出場1次，合共出場3次)
活動地點：松本清香港旺角MOKO新世紀廣場店
活動詳情：活動期間，顧客即場登記成為松本清香港APP會員或現有松本清香港APP會員及讚好松本清香港官方Facebook/追蹤Instagram，即可獲贈神秘禮物1份(每日限量500份)。
松本清旺角MOKO新世紀廣場店
地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場 MTR樓層M56-M57號舖
正式開業：2024年1月25日 (星期四)
營業時間 : 星期一至日 10:00 a.m.至10:00 p.m.
電話：+852 2988 8188