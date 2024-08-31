松本清第11間分店中秋前進駐上水 全店9折/送$30優惠券及購物袋

日本連鎖藥妝店Matsumoto Kiyoshi 松本清的第11間分店，將於9月12日在上水廣場開幕，成為區內首間日本藥妝店品牌。上水廣場為新界北區的地標購物商場，天橋連接港鐵上水站，商場地下設大型公共交通總匯，往返各區甚至深圳關口均十分方便。品牌更推出開幕優惠，由9月12至22日，全店有9折優惠，消費每滿$300，更加送「HK$30優惠券」1張！而在9月12日至9月15日期間，消費滿$300即送「松本清購物袋」。

松本清第11間分店中秋前進駐上水 全店9折/送$30優惠券及購物袋

上水廣場新店推薦商品： MegRhythm 蒸氣溫熱眼膜 上水廣場店開幕期間，凡購買MegRhythm蒸氣溫熱眼膜(12片裝) 2盒或以上，即送「Q版卡通迷你毛巾」1套；贈品數量有限，送完即止。

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AQUA LABEL 膠原彈力系列 [ 高效保濕 ] 五合一膠原彈力高保濕面霜 集柔膚水、乳液、乳霜、精華素、面膜五效合一的面霜，糅合超高濃保濕蛋白膠原GL及雙重透明質酸，迅速滲透到肌膚表面和角質層深處，形成一層水膜，帶來保濕緊緻的肌膚，更有溫和草本的玫瑰花香。

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RECiPEO 盈透安膚洗顏泡沫 松本清自家品牌RECiPEO是專為反覆出現脫皮、粗糙、暗沈困擾的乾燥肌、敏感肌而調製的保濕透明感配方。RECiPEO洗顏泡沫細緻綿密，可溫和清淨老化角質和污垢，締造水嫩透明感膚的泡沫潔面乳。

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Vis é e 心動幻彩閃爍眼影 眼影組合擁有細膩珠光、幻彩閃爍亮片及顯色緞光3種質感和色調。高亮度幻彩閃粉和大粒亮片緊密貼服眼瞼上，隨不同視覺，反射富層次感的大膽幻彩閃爍光芒，塑造閃亮貼服、自然立體層次感的性感魅力眼妝。

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SUNCUT 高效防曬水感啫喱 ( 超強防水 ) SPF50+ PA++++ 高效貼服持久，防水、防汗、抗污、耐磨擦，有效預防色斑、曬傷、曬黑等光老化問題。配方蘊含保濕透明質酸、膠原蛋白、洋甘菊萃取物等美容液成分，多重保濕同時形成水漾屏障，保持肌膚潤彈，更有令人心情舒暢的水蜜桃清香。

上水廣場店 開業日期：2024年9月12日(星期四) 地址：上水龍琛路39號上水廣場3樓321-327舖 營業時間：星期一至日 10:00 AM至10:00 PM 電話：(852) 2836 6836