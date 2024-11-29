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生活
2024-11-29 17:00:00

松本清聯乘日本人氣懶洋洋喵之助&微笑柴犬 首推印花活動！換走12款獨家精品/設期間限定店

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松本清聯乘日本人氣懶洋洋喵之助&微笑柴犬 首推印花活動！換走12款獨家精品/設期間限定店

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松本清香港聯乘來自日本人氣插畫角色GOROGORO NYANSUKE & SHIBANBAN(懶洋洋喵之助&微笑柴犬)，於即日起銅鑼灣旗艦店設期間限定店，發售逾100GOROGORO NYANSUKE & SHIBANBAN產品！同時松本清香港亦首推印花加購聯乘精品活動，儲齊印花即可用優惠價加購12GOROGORO NYANSUKE & SHIBANBAN系列獨家精品，包括保溫瓶、帆布袋、化妝袋、卡套、保濕潤唇膏，連寵物貓狗頭套都有，粉絲們絕對不容錯過！

GOROGORO NYANSUKE & SHIBANBAN」期間限定獨家商品

即日起至2025217日於松本清香港全線分店單一消費折實後，每滿HK$50可獲印花1個，滿HK$100可獲印花2個，如此類推。

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期間限定店更發售逾100GOROGORO NYANSUKE & SHIBANBAN產品！

即睇精選產品：

GOROGORO NYANSUKE & SHIBANBAN」期間限定店

地址：銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心(Fashion Walk)G03-04F02-06號舖

營業時間：星期日至四11:00 AM10:00 PM；星期五至六11:00 AM11:00 PM

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