松本清進駐西九龍V WALK 3大購物優惠+秋日轉季好物推介

日本連鎖藥妝店松本清Matsumoto Kiyoshi 又開分店了，第16間分店今日(10月23日)，正式進駐西九龍大型購物商場V Walk，以後西九的朋友又有多一個購物熱點！松本清為慶祝新店開幕，更推出三大購物優惠，即睇優惠詳情！

松本清 V Walk 店開幕優惠 優惠1：松本清會員限定優惠 - 全店 9 折 10月23日至10月26日 *折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。 *優惠只適用於V Walk店。不可與會員幸運輪優惠券及其他優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。 優惠2：消費折實滿 HK$300 即可獲贈「松本清購物袋」 1 個 1 0月23日至10月26日 *以每單消費折實滿HK$300即送1個。 *每日限定150個，送完即止。 *優惠只適用於V Walk店。消費金額以每單折實總金額計算。每人只限獲贈購物袋1個。 優惠3：消費折實滿 $300 送 $30 優惠券 1 張 10月23日至11月2日 *「HK$30優惠券」以每單消費折實滿HK$300即送1張。 *「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張(不可累積使用)。優惠券使用期由2025年11月3日至2025年11月30日止。使用條款及細則以優惠券為準。

松本清轉季好物推介｜ matsukiyo POLLU-BARRIER 面膜 松本清的自家品牌matsukiyo一向CP值高，今次在轉季時節，特別為大家介紹其兩款面膜：POLLU-BARRIER 提亮面膜及POLLU-BARRIER 毛孔緊緻面膜。前者結合穀胱甘肽、速攻型維他命C、艾草等成分，打造晶瑩剔透的亮白膚；後者加入草酸、魚腥草等成分，打造水嫩彈潤的水光肌。

松本清轉季好物推介｜ THE RETINOTIME 唇部產品 入秋時份，濕度悄然下降，唇部容易乾燥。同樣是松本清人氣自家品牌的THE RETINOTIME，王牌彈力滋潤嘴唇精華液，以濃厚的保濕精華，滲透皮膚高效保濕。 如果想有自然好氣息，可以揀選裸粉色或純紅色的抗皺唇部精華豐盈霜，濃厚保濕精華能高效滲透角質層，同時帶來透亮自然色調，在秋日呈現好氣息。

V WALK 松本清 開業日期：2025年10月23日(星期四) 地址：香港西九龍深旺道28號2樓 L2-47-49號舖 營業時間：星期一至日10:00 AM至10:00 PM 電話：(852) 2568 8818