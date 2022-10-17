松本清銅鑼灣旗艦店周五開幕 日本零食手信街/沉浸式打卡位/抽獎贏PS5、最新iPhone

日本人氣連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」，繼觀塘apm店、沙田新城市廣場店及屯門市廣場店後，第四間銅鑼灣旗艦店即將於本周五(10月21日)開幕，全新旗艦店樓高兩層，面積超過8,500呎，不單新增日本零食手信街，引入多款當地手信零食，同時發售多款BANDAI最新產品，並設有PS5體驗區，供試玩最新SD Gundam電子遊戲，更聯同1O1O及csl舉辦大抽獎活動，獎品包括最新iPhone手機、PlayStation5主機、Now E 2022足球盛事通行證及Samsung Galaxy Z Flip4 5G等，總值逾港幣37萬，女生們帶埋男朋友/老公去都一樣啱行。
銅鑼灣松本清｜兩層共分為十大專區
新店兩層共分為十大專區，地下樓層設有沉浸式藝術數碼花園，讓顧客在購物的同時體驗數碼藝術帶來的視覺享受；潮流專區TOKYO Street則分為表東京區及裏東京區，表東京區主打THE RETINOTIME、ARGELAN及 SKIO等人氣及獨家發售的日本最新美容產品，並有多款日本零食手信，讓大家一解思鄉之苦。裏東京區主打日本最潮動畫產品，當中BANDAI專櫃更可讓顧客於現場以建議零售價購入各款焦點預約商品；該處更備有PS5體驗區，可供試玩最新SD Gundam電子遊戲。同層另設有獨家品牌專區，讓顧客在充滿活力和新鮮感的空間發掘潮流玩物。
1樓則設有由AI分析並提供妝容建議的數碼體驗專區「KATE －TOKYO TWO FACES」，透過東京先進技術，分析用家的面部特徵和衣著配搭，推薦兩款東京時尚妝容，並可以即場購買心儀的推薦商品。另外還有美妝專區、營養補充品專區及設置電子皮膚診斷服務的美容護理專區，滿足不同男女需要。
銅鑼灣松本清｜NAKED FLOWERS首次進駐松本清
銅鑼灣旗艦店首次引入由NAKED, INC.設計的沉浸式藝術數碼花園「NAKED FLOWERS FOR YOU BLOOMING GARDEN」，將享譽國際的互動感官藝術展昇華，為女生打造專屬的繁花光影藝術，並將場打卡。花園內的人工智能程式會透過鏡子分析顧客臉孔，並根據數據向其推薦適合的KOSE產品，讓顧客在鮮花交織的閃耀空間裏。
銅鑼灣松本清｜松本清香港 x csl. 5G Lens 幸運籤筒大抽獎 贏最新指定旗艦機皇
為慶祝新店開幕，松本清聯同1O1O及csl 舉辦獎品總值超過港幣37萬元的大抽獎活動，顧客只需於10月21日至11月20日期間下載csl. 5G Lens應用程式，即可參加大抽獎活動，每人每天皆可抽獎一次，有機會贏取最新指定旗艦機皇、松本清香港港幣$1,000現金券及PlayStation5 主機 – Horizon Forbidden West套裝等豐富獎品。另外，顧客於店前打開csl. 5G Lens App舉起手機即可捕捉港幣$5購物現金券。
銅鑼灣松本清｜KATE AI數碼體驗設備「TOKYO TWO FACES」
日本彩妝品牌KATE Tokyo，特別在旗艦店設置AI數碼體驗設備「TOKYO TWO FACES」，透過獨創的AI演算法，為用家進行面型及穿搭分析，以「自我蛻變x打破常規」為主題，推薦兩款日妝及晚妝，完成日系妝扮後，更可搭配東京地標作背景，讓用家拍下照片上載至社交平台「打卡」。
銅鑼灣松本清｜旗艦店開幕限定全埸九折
為慶祝新店開幕，由即日起至11月6日，顧客於銅鑼灣旗艦店內購物均可獲九折優惠；消費滿$300，即有機會獲得松本清帆布袋，先到先得，送完即止。
松本清銅鑼灣旗艦店
地址：銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心(Fashion Walk) G03-04及F02-06號舖
開幕日： 2022年10月21日(星期五)
營業時間：周日至四：11:00 AM – 10:00 PM、周五至六：11:00 AM – 11:00 PM
藥劑師駐場時間：11:00 AM – 08:00 PM（周一至日與公眾假期）
查詢：3709 8253