松本清銅鑼灣旗艦店周五開幕 日本零食手信街/沉浸式打卡位/抽獎贏PS5、最新iPhone

日本人氣連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」，繼觀塘apm店、沙田新城市廣場店及屯門市廣場店後，第四間銅鑼灣旗艦店即將於本周五(10月21日)開幕，全新旗艦店樓高兩層，面積超過8,500呎，不單新增日本零食手信街，引入多款當地手信零食，同時發售多款BANDAI最新產品，並設有PS5體驗區，供試玩最新SD Gundam電子遊戲，更聯同1O1O及csl舉辦大抽獎活動，獎品包括最新iPhone手機、PlayStation5主機、Now E 2022足球盛事通行證及Samsung Galaxy Z Flip4 5G等，總值逾港幣37萬，女生們帶埋男朋友/老公去都一樣啱行。

銅鑼灣松本清｜兩層共分為十大專區

新店兩層共分為十大專區，地下樓層設有沉浸式藝術數碼花園，讓顧客在購物的同時體驗數碼藝術帶來的視覺享受；潮流專區TOKYO Street則分為表東京區及裏東京區，表東京區主打THE RETINOTIME、ARGELAN及 SKIO等人氣及獨家發售的日本最新美容產品，並有多款日本零食手信，讓大家一解思鄉之苦。裏東京區主打日本最潮動畫產品，當中BANDAI專櫃更可讓顧客於現場以建議零售價購入各款焦點預約商品；該處更備有PS5體驗區，可供試玩最新SD Gundam電子遊戲。同層另設有獨家品牌專區，讓顧客在充滿活力和新鮮感的空間發掘潮流玩物。

1樓則設有由AI分析並提供妝容建議的數碼體驗專區「KATE －TOKYO TWO FACES」，透過東京先進技術，分析用家的面部特徵和衣著配搭，推薦兩款東京時尚妝容，並可以即場購買心儀的推薦商品。另外還有美妝專區、營養補充品專區及設置電子皮膚診斷服務的美容護理專區，滿足不同男女需要。