松本清銅鑼灣開旗艦店 樓高兩層、逾8,500呎 設10大專區

日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi松本清」，繼觀塘apm、沙田新城市廣場及屯門市廣場，宣布於銅鑼灣開設香港旗艦店，新店將於10月21日開幕，新店樓高兩層，面積逾8,500平方呎，並以TOKYO CHAOS概念，加入色彩斑斕、多元化視覺設計，結合店舖外牆大螢幕動畫和象徵新松本清的標誌性Logo「マ」，呈現東京時尚風格。

沉浸式藝術數碼花園 銅鑼灣旗艦店將日本引人入勝的文化互相交織。新店兩層共分為10大專區，G/F設有沉浸式藝術數碼花園「NAKED FLOWERS FOR YOU BLOOMING GARDEN」，讓顧客在購物的同時體驗數碼藝術帶來的視覺享受；潮流專區「TOKYO Street」則分為表東京區及裏東京區，前者主打SKIO等獨家發售的日本最新美容產品；後者主打日本最潮動畫產品，當中BANDAI專櫃更可讓顧客於現場以建議零售價購入各款焦點預約商品。裏東京區更備有PS5體驗區，可供試玩最新SD Gundam電子遊戲。

AI 分析 提供妝容建議 同層另設有獨家品牌專區，讓顧客在充滿活力和新鮮感的空間發掘潮流玩物；1/F則設有由AI分析，並提供妝容建議的數碼體驗專區「KATE－TOKYO TWO FACES」、美妝專區、營養補充品專區及設置電子皮膚診斷服務的美容護理專區，令男女都能享受美容和健康生活的箇中樂趣。