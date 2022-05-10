松本清開幕｜日本人氣藥妝「松本清」香港1號店明日開幕 官方計劃未來3至5年開30間分店

經過數月等待，日本連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi松本清」的香港1號店，明日正式開幕！新店位於觀塘apm，佔地超過3,500呎，更有逾3,000款產品，不單包括自家品牌「Matsumoto」，更同時首次在港引入「RECiPEO」和「ARGELAN」等獨家日本品牌，松本清香港股份有限公司董事長總經理林保範先生更表示，計劃在未來3至5年，在港開30間分店。

將日本直送到港 引入多款港人必買商品 新引入的「RECiPEO」主力針對乾燥肌及敏感肌，以其保濕透明感配方解決脫皮、粗糙及暗沉困擾，產品包括基本修護如卸妝啫喱、洗顏泡沫、安膚水、面霜及防曬等，價錢由$125起跳，非常親民。另一主打的「ARGELAN」，是來自日本的有機護膚品牌，除了最出名的天然有機潤唇膏，品牌亦有推出頭髮護理、沐浴露及面霜等。

設有駐場藥劑師 新店亦設有藥品部，由駐場的藥劑師解答客人問題及介紹相關產品，就記者所見，現場少量日本藥品，以及多個牌的維他命丸及補充劑，亦有女生必買的骨膠原補充品及纖體食品。新店亦有不少日常用品及零食，例如家居防霉除臭用品、舌苔刷、足部舒緩清涼貼及腋下吸汗清爽貼片。

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