松本清30/5正式進駐大埔超級城 全店9折/滿$300即送$30+購物袋/優先發售男士護膚護髮品牌KNOWLEDGE

日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi松本清」香港第十間分店將於2024年5月30日大埔超級城隆重開幕。今次松本清進駐新界東北區內最具規模、最大型的休閒購物熱點─大埔超級城，成為東北區內首間日本藥妝店品牌。大埔超級城為區內最地標性的購物商場，以多個有蓋行人天橋貫通，滿載一應俱全的生活百貨，無論是購物還是消閒，均能滿足不同顧客的需要。

新店優先發售松本清全新男士護膚護髮自家品牌「 KNOWLEDGE 」

松本清首個男士皮膚及頭髮護理自家品牌，與漫丹(Mandom，專注尋找生理活性物質並開發控制其滲透到皮膚的技術公司)共同研發的全新男士皮膚及頭髮護理品牌。近年男士對個人護理認知提升，男士護膚市場需求增加，「KNOWLEDGE」品牌名稱反映及希望男士可以慢慢累積準確的護膚知識並獲得屬於自己的獨特肌膚願望。產品包裝亦表達了自我調節的設計，鼓勵大家每天調整自己的皮膚狀況，透過獲得的知識和適當的護理可以改善皮膚狀況。

「KNOWLEDGE」著重於男性特有的肌膚特性和生活習慣。男性皮膚特有的問題是皮脂分泌量大，日常會受到剃鬚、外界刺激等各種損傷，導致面部皮膚水油失衡、乾燥、粗糙、屏障受損等問題。「KNOWLEDGE」品牌採用獨特的滲透技術，為男士肌膚補充水分並修復屏障功能，帶來健康的皮膚和頭髮。