板式網球銀級賽首度登陸香港 破參賽人數紀錄（附直播連結）

板式網球銀級賽首度登陸香港 破參賽人數紀錄

板式網球（Padel）板網球更獲得亞洲奧林匹克理事會正式認可，將成為未來亞運的正式比賽項目，。Hong Kong Padel Club powered by GO PARK Sai Sha正式啟動，並聯同國際板網球聯合會（FIP）舉行 FIP 板網球巡迴賽銀級賽（FIP Silver Hong Kong），作為啟動後的首個國際級盛事，同時亦是香港歷來最高級別FIP賽事。透過全港最全面的板網球社區，注入「運動×社交×品味」的新型都市文化。 今次FIP銀級賽首度登陸香港，吸引約160位來自超過30個國家及地區的精英球手參賽，當中包括世界排名前40選手及本地球手。賽事於西沙GO PARK一連五天舉行，由11月11日至15日（周六），不但創下FIP賽事最高參賽人數，更成為亞洲區內最高規格的板網球賽事之一。參賽者將爭奪世界排名積分及獎金。今明兩日都會上演激烈賽事，明日（11月15日）更會進行準決賽及決賽，歡迎到西沙GO PARK板網球場免費近距離欣賞世界級球手比賽英姿。

葡萄牙名將大讚香港氣氛佳 現時FIP世界排名第133位、2022 及2024年National Champion冠軍得主、葡萄牙名將Pedro Araujo於現場分享：「能夠來到香港參加FIP銀級賽非常興奮。香港的板網球文化雖然仍在發展階段，但球員和觀眾的熱情極高，整個比賽氛圍專業又充滿活力。」澳洲排名第一、澳洲女子板網球隊主教練Pascalle Thenoux對能夠在專業且設施完善的場地比賽感到十分榮幸，「Hong Kong Padel Club powered by GO PARK Sai Sha的世界級設施讓我們體驗到頂尖的比賽條件。能與來自世界各地的球手同場較量，同時感受香港這座城市的動感與熱情，實在難忘。」

板網球講求策略、溝通與互動，被譽為最具社交感的球類項目。因此近年急速冒起，成為城市運動與生活方式的新趨勢。有見及此，Hong Kong Padel Club powered by GO PARK Sai Sha以「運動×社交×品味」為核心，現設七個專業板網球場（第八個即將落成），融合訓練、社交與生活美學，打造全方位的都市運動文化。 為推動板網球在本地的普及發展，Hong Kong Padel Club powered by GO PARK Sai Sha早前已率先舉辦「學校免費體驗計劃」，邀請本地學生親臨場地，由專業教練團隊指導，讓年輕一代體驗這項結合技巧與社交的運動，推廣「全民運動」文化。而Hong Kong Padel Club powered by GO PARK Sai Sha將陸續推出多項公眾活動，讓更多市民能夠親身體驗這項結合競技與社交的魅力運動。

(1)率先登場的是由The One Padel Academy教練團隊帶領的「免費板網球體驗班」，活動將於11月23日、12月7日、12月21日、2026年1月4日及1月18日舉行，上午9至10時舉行。專業教練將帶領參加者透過實戰及技巧指導掌握入門要領，感受板網球節奏明快、互動性強的特質，在輕鬆氛圍中體驗運動與社交並行的樂趣。